Golpe a Isabel II: Expertos reales revelan que Harry y William no se reconciliarán por esta razón

Londres, Inglaterra.- El pasado jueves, 22 de septiembre, surgió información del historiador real, Robert Hardman, quien declaró para la revista People, que la Reina Isabel II le llegó a comentar sus deseos de que su nieto, Harry, así como su nieta putativa, Meghan Markle, hicieran a un lado sus diferencias con la Familia Real Británica, hecho que se conseguiría sí el príncipe pelirrojo y su hermano, el heredero al trono, William Windsor, comenzaran a llevarse bien, nuevamente, y aunque se les vio juntos durante los ritos funerarios de la monarca, los expertos reales consideran que los hijos de la Princesa Diana no lograrán reconciliarse.

De acuerdo con información de Page Six, en días recientes la investigadora de la realeza, Kate Nicholl, quien es autora del libro The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and The Future of the Crown, la causa de que los hijos de Carlos III no puedan limar sus asperezas recae directamente en William, ya que, éste estaría resentido de que su hermano le haya dado la espalda a sus responsabilidades como royal y también lo dejará de lado.

(William) simplemente no puede perdonar. Él siempre pensó que Harry sería su compañero de ala, ahora está haciendo todo por su cuenta. Gracias a Dios que tiene a Kate a su lado", declaró la autora

William y Harry antes de las tensiones actuales

Como se mencionó anteriormente, el pasado sábado, 10 de septiembre, apenas dos días después del fallecimiento de la Reina Elizabeth, ambos hermanos se dejaron ver, nuevamente, juntos frente al público y las cámaras. De acuerdo con algunas fuentes de palacio habría sido William quien extendió la 'bandera de la paz' e invitó a su hermano, Harry, y a su cuñada, Meghan Markle que fueran a ver las flores que los dolientes le dejaron a su abuela como una forma de homenaje. Esta situación dio pie a que la prensa británica se cuestionara si la tan esperada reconciliación había llegado.

Fotografía de William y Harry en el funeral de Isabel II

Días después, el medio Page Six reveló que tanto Harry como William estarían molestos con los medios de comunicación porque estaban prestando mayor atención a su relación que a la defunción de su abuela, lo que provocó que esposo de la actriz de Suits le comentara a uno de sus amigos: "La gente debe dejar de hablar de todas estas cosas y concentrarse en mi abuela". Mientras que una segunda fuente declaró para el portal Times de Londres que el heredero a la corona británica estaba procesando su dolor, en lugar de prestar atención a su "relación con Harry".

