¡Hay tiro! Pablo Montero estalla contra Julio César Chávez y lo manda a callar por opinar de él

Ciudad de México.- El controversial cantante y actor Pablo Montero se mostró muy molesto en un reciente encuentro con la prensa debido a que le preguntaron sobre las recientes declaraciones que hizo Julio César Chávez, quien lo invitó a su clínica de rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol. El intérprete de Mi piquito de oro se lanzó contra el exboxeador mexicano y le pidió que no vuelve a hablar de él.

El ahora comentarista de TV Azteca invitó al actor de telenovelas a que aceptara ayuda aunque admitió que resulta muy difícil aceptarla y dijo que tendría que tocar fondo: "Pablo Montero es muy amigo mío y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción mis clínicas están abiertas", declaró César.

Pablo en 'El Último Rey: El Hijo del Pueblo'

Al parecer a Montero, quien recientemente protagonizó la serie El último rey: El hijo del pueblo, no le agradó nada que el 'Campeón Mexicano' hablara sobre sus supuestas adicciones y así le respondió: "El único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara", sostuvo el cantante originario de Torreón y lanzó este mensaje a Chávez.

Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser", expresó.

Julio César Chávez

El galán de novelas como Qué bonito amor, Mi corazón es tuyo y Soltero con hijas también volvió a recordar que hace días tomó terapias para el manejo de la irá e invitó a todos a no hablar sobre la vida privada de los demás: "Así diga quien diga misa, nadie puede juzgarte ni opinar por ti, ni hablar por ti, el único que puede decir es uno porque nadie, todo mundo va a estar opinando, entonces si quieren ayudarme, que vengan aquí, se presenten y vengan y me ayuden, pero aquí el que da el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda".

Cuando Pablo fue cuestionado sobre su desafortunado encuentro con una reportera, quien lo denunció por haberla agredido en una rueda de prensa, este señaló que el tema ya estaba superado y que no tenía nada m��s que decir y prefirió revelar que estaba muy contento con sus próximos proyectos: "Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo", contestó tajante.

Hace meses Pablo fue señalado por haber sido muy poco profesional en su reciente trabajo con Televisa, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, y es que hasta el mismo productor Juan Osorio confesó que él ya no volvería a darle trabajo porque le dio severos dolores de cabeza durante la filmación: "Si me preguntas ¿Juan Osorio volverías a trabajar con Pablo Montero?, ahorita te digo que no, definitivo", declaró el productor.

Una persona del staff de El Último Rey contó en entrevista anónima con la revista TVNotas para contar que el cantante siempre llegaba tarde a sus llamados y hasta en estado inconveniente, lo cual complicó el rodaje del proyecto. Después de esto se comenzó a especular que presuntamente los ejecutivos de San Ángel se hartaron del poco compromiso de Montero y que presuntamente lo habían mandado vetar.

