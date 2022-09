Ingrid Coronado le da con todo a familia de Fernando del Solar y confirma rechazo a sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa presentadora Ingrid Coronado logró generar polémica con sus declaraciones y es que en una reciente entrevista con el programa Hoy lanzó un fuerte mensaje a la familia de Fernando del Solar y confirmó que luego de la muerte del argentino nadie de ellos ha buscado a sus hijos. Como se recordará, existe el rumor de que ella y los familiares de su exesposo nunca tuvieron buena relación.

La también actriz y el expresentador de Venga la Alegría se divorciaron en 2015 al poco tiempo de que él fuera diagnosticado con cáncer y luego de su separación, se especuló que ella lo abandonó por esta enfermedad. Sin embargo, en declaraciones recientes Coronado explicó que su relación con Fernando se desgastó porque la familia de él se entrometía mucho y además siempre la rechazaron.

Ingrid y Fernando del Solar

Al parecer la relación entre la expresentadora de TV Azteca y sus exsuegros no mejoró tras culminar su matrimonio y ahora los exhibió ante diversos medios de comunicación. Ingrid confesó que a más de dos meses de la muerte de Del Solar, ninguno de sus familiares paternos a buscado a los niños para apoyarlos: "No, no han tenido oportunidad de verlos, pero por parte de sus amigos, de mi familia, ¡bueno!, invitaciones les sobran".

La también escritora y locutora de radio explicó que aunque la familia paterna de Luciano y Paolo no ha hecho nada por buscarlos, ella y sus seres queridos sí los han estado apapachando tras la muerte de su padre: "Van muy bien, la verdad, muy bien, estoy muy orgullosa de ellos, se están recuperando de formas impresionantes, son unos niños muy alegres, muy queridos, que reciben amor por todos lados y yo creo que eso también les ha ayudado y ha contribuido muchísimo para que ellos estén bien".

Fuente: YouTube Hoy

La exesposa de Charly López, con quien también tiene una disputa legal por una propiedad que habitaron juntos, resaltó que sus dos herederos menores han estado tranquilos luego de la muerte de Fernando debido a que han recibido terapia y dice que esto ha sido fundamental para su recuperación. Asimismo, Coronado dejó muy en claro que ella no se niega a que los niños convivan con su abuela paterna y demás familia:

Yo no tengo ninguna negativa de nada con ninguno de mis hijos, finalmente mis hijos, aunque sean chiquitos toman sus propias decisiones y ellos deciden qué quieren hacer con su apretadísima agenda".

Como se sabe, la también expresentadora de los realitys La Academia y La Academia Kids ha estado metida en una fuerte controversia con la última esposa de Fer, Anna Ferro, quien la acusó de haberle hecho la vida imposible al fallecido actor hasta sus últimos momentos con vida. Ingrid no ha querido hablar mucho sobre estas delicadas acusaciones señalando que a ella no le gusta litigar en medios y prefiere arreglar los problemas en los juzgados.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento