Luto en 'Hoy': Tras 27 años en Televisa, Galilea Montijo sale del aire y reaparece con gran tristeza

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene al menos 27 años en las filas de Televisa, de nueva cuenta desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que este viernes 23 de septiembre no se presentó a trabajar en el foro del programa Hoy. Hace unos momentos en el Twitter del matutino de Las Estrellas compartieron una triste noticia sobre la tapatía y dejaron en shock.

Desde que comenzó la transmisión de Hoy se pudo notar que 'La Gali' no estaba a cuadro pues solo aparecieron sus compañeros Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley y Tania Rincón, así como el conductor invitado de este día Yurem Rojas. Los seguidores de la originaria de Guadalajara, Jalisco, pensaron que llegaría tarde pero esto no ocurrió y la conductora no apareció jamás en el foro.

Y aunque hay muchas especulaciones sobre que Montijo saldría muy pronto del programa y que posiblemente se uniría a un proyecto de Univisión, al menos este viernes la tapatía sí se encuentra en un foro de San Ángel filmando otro proyecto. Hay que recordar que la guapísima mujer de 49 años será parte de la cuarta temporada del reality ¿Quién es la máscara? donde ella debutará como investigadora titular el próximo 16 de octubre.

Por otro lado en las redes sociales del matutino de Televisa desataron las alarmas de todos los admiradores de Galilea pues compartieron una triste noticia sobre una pérdida que sufrió. Resulta que este viernes aprovecharon para recordar cuando su conductora llegó al foro de Hoy con una gran tristeza debido a que había fallecido Dolores Salomón 'La Bodoquito', con quien ella trabajó mientras tuvo la conducción de Vida TV.

'La Bodoquito' perdió la vida a los 63 años en pleno 15 de septiembre del año 2016 a causa de un paro respiratorio y problemas cardíacos luego de haber formado una carrera intachable en la empresa de San Ángel donde hizo varios programas y telenovelas. 'El Negro' Araiza, Jorge 'El Burro' Van Rankin, Galilea Montijo y demás elenco de Hoy se mostraron consternados ante el fallecimiento de la querida actriz y no pararon de hablar maravillas sobre ella.

Vida TV sin duda fue una gran oportunidad para muchos de nosotros, ahí compartimos muchísimos momentos, una señora que siempre estuvo de buen humor, con una sonrisota, era una niñota, siempre estaba (feliz), amaba lo que hacía", compartió 'La Gali' con la voz entrecortada.

