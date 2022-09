Luto en TV Azteca: Enfermo y débil, hospitalizan a galán de Televisa y anuncia su muerte en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios problemas de salud que lo han dejado débil y con varios kilos menos, un famoso galán de telenovelas, quien triunfó por años en Televisa y el cine mexicano, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca y anuncia algo estremecedor: que a sus 81 años le quedarían pocos días de vida. Se trata de Andrés García, quien hace unas semanas desató controversia al sufrir una caída que lo llevó al hospital, además de revelar que padecía cirrosis por tantos excesos.

El actor, quien había dado varias entrevistas para el programa Hoy tras su hospitalización, reapareció irreconocible, con varios kilos menos y muy enfermo para asegurar de nueva cuenta que está a punto de morir y que fue hospitalizado debido a los males que lo aquejan. El actor, quien lleva ya varios años retirado del cine y la televisión tras alcanzar la fama en Televisa, TV Azteca y Telemundo, lucía débil y casi no podía hablar bien.

Andrés García

Luego de una crisis económica y haber tenido bastantes dificultades para moverse, quedando casi dependiente de una silla de ruedas o andadera, el histrión de telenovelas como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El privilegio de amar fue hospitalizado de nueva cuenta y en un video que publicó en su canal de YouTube advirtió a sus seguidores que estaría viviendo sus últimos días, pues se siente muy mal, además de que cada vez está más delgado.

Tras anunciar que ya tenía listo su testamento sin incluir a sus hijos, el actor reiteró que está al borde de la muerte y anunció con un semblante triste y decaído: "Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil. Vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan", señaló, para luego mostrar un video del actor en la cama de un hospital: "Estamos de nuevo en el hospital. ya no sé cuántas veces voy a caer en el hospital".

He venido como tres veces y bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Me van a poner plaquetas y sangre", dijo.

Posteriormente, ya a su salida del nosocomio, el actor hizo una fuerte advertencia: "Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo, advertirles a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, sobre la cirrosis hepática. A mí me acaba de dar, yo ya cumplo 82 años. Yo pensé, 'son historias de nuestros papás, son cuentos', porque nunca conocí a nadie con esa cirrosis hepática. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo, piénsenlo".

Finalmente, el actor visiblemente cansado se tomó un momento para agradecer a su última esposa, Margarita Portillo, por sus cuidados, encendiendo alarmas y preocupando a internautas, quienes dejaron comentarios de aliento en redes de Venga la Alegría: "A los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática. Créanme que no es agradable, mi mujer Margarita me aguanta todas las pend... que hago porque a causa de lo mal que me siento, no tengo buen humor, aunque nunca he presumido que lo tengo", finalizó.

Fuente: Tribuna