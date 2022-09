Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 23 de septiembre para mi signo zodiacal; predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Consulta aquí el horóscopo de hoy, viernes 23 de septiembre del 2022 para tu signo zodiacal, según la información es compartida por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos. ¡No te pierdas las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y más!

Aries

Una nueva relación comienza a darse en estos días y te conviene seguir el rumbo de las aguas. En tu salud todo va bien, solo trata de comer mejor.

Tauro

Es posible que sean días complicados para estar en familia, debido a tensiones que aún no resuelven y que en general no lo incluyen, así que no se desanime y dese su tiempo.

Géminis

Las finanzas para usted van mejor que nunca, todo gracias al plan de gastos que creó previo a empezar el año, así que siga así. Pronto podrá darse un gusto especial.

Cáncer

En su trabajo se liberará un nuevo puesto y es posible que usted sea seleccionado. No dude de su talento y comience a demostrar que tiene todo para ser el nuevo líder.

Leo

Es posible que su salud no sea la mejor este viernes, todo porque no ha dormido bien y tiene muchas cosas en la mente; tómese el día y trate de cuidar más de usted mismo.

Virgo

Está emocionado porque una nueva relación inicia, y sabe que todo puede salir bien si se atreve a dar el paso. No tenga problemas con sus amigos, sea honesto y todo pasará.

Libra

Si administra bien sus ganancias y no le compra todo lo que quiere a su pareja, el dinero rendirá bien para lo que queda del mes. Trate de hablar con sus jefes sobre cómo se siente hoy.

Escorpio

Si tiene estudios pendientes de salud, hágalos de una vez, verá que está bien, y si no, a tiempo de evitar enfermedades peligrosas. Es momento de aprender a cuidarse bien.

Sagitario

Se olvidará de alguien que le hizo daño, pero debe darse tiempo de sentir plenamente y de no limitar el dolor. Si algo le molesta y puede cambiarlo, no dude en hacerlo.

Capricornio

Es momento de buscar un nuevo empleo para que así cumpla sus sueños de ser independiente y de vivir como realmente desea. De el paso sin miedo y todo mejorará.

Acuario

En lo que al trabajo se refiere el ambiente estará muy tenso, esto debido a que su jefe no ha sido claro con todos. Usted trate de mantener la calma.

Piscis

Tiene problemas en los dientes, por lo que le recomiendan ir al dentista. En el amor, todo brillará este día si se atreve a ser sincero con su pareja o esa persona que le gusta.

Fuente: Tribuna