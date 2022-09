Michelle Renaud se 'retira' de la actuación; es captada mientras hacía lo inimaginable

Ciudad de México.- Hace dos meses, Michelle Renaud, terminó con las grabaciones de La Herencia, telenovela producida por Juan Osorio que se convirtió en el último melodrama en el que la expareja de Danilo Carrera apareció, casi al mismo tiempo se estrenó la segunda parte de Doblemente embarazada, a partir de entonces, la celebridad decidió retirarse de la actuación lo que derivó en una tremenda sorpresa para sus miles de seguidores, después que fuera captada haciendo lo impensable en redes sociales.

Al igual que muchas otras celebridades de La Fábrica de los Sueños, la protagonista de melodramas como La sombra del pasado o Las hijas de la luna decidió tomarse unas merecidas vacaciones de los foros de grabación, motivo por el que se le ha visto visitar algunos países como Isla de Capri y Roma, en Italia; así como Barcelona, en España. Pero más allá de los paradisíacos sitios que la estrella de televisión visitó, también se le vio realizando diversas actividades, tal y como ocurrió durante la mañana de este viernes, 23 de septiembre.

Fotografía de Michelle Renaud

Resulta ser que, durante los últimos días, Renaud logró sorprender a sus seguidores después de mostrar un video en el que se le ve haciendo ciclismo de montaña o 'biker', actividad que a propia Michelle reconoció que verdaderamente disfruta. En el clip que la famosa publicó se le puede ver sortear grandes colinas y terrenos irregulares, lo que seguramente aumentó las emociones de la presunta expareja de Osvaldo Benavides.

Los que me conocen hace tiempo saben que otra de mis pasiones es hacer enduro y de mis miedos hacer downhill y hoy regrese (...) esta vez disfruté más la bajada que la subida (nunca me había pasado eso) así que a todos los bikers les aviso que las pistas ahorita están hermosas y para los que no son bikers... muy buen momento para empezar", declaró la famosa