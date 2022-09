Se volvió mujer: Tras 20 años en Televisa y renunciar a TV Azteca, galán aparece de luto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y luego se cambió a TV Azteca y Telemundo, aparece en redes del programa Hoy de luto, pues hace tremenda confesión sobre su fallecida esposa. Se trata de Humberto Zurita, quien en febrero del 2019 perdió a su compañera, la actriz argentina Christian Bach, a los 59 años de edad por una enfermedad que aseguran nunca revelarán, pues fue su último deseo.

El actor de 68 años fue uno de los protagonistas más cotizados en melodramas de la televisora de San Ángel durante 20 años, como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida. En 1999 se cambió al Ajusco, donde participó en proyectos como El Candidato y Agua y Aceite. En 2003 empezó a trabajar con Telemundo, donde ha actuado en series como La querida del Centauro y La Reina del Sur, la cual próximamente estrena su tercera temporada.

Zurita, quien también se desempeñó como productor en Televisa y TV Azteca, ha probado ser un actor tan multifacético que hasta se convirtió en una guapa mujer en la obra Papito Querido, donde da vida a 'Luis' y 'Luisa'. Actualmente, se encuentra promocionando la versión latinoamericana del programa de misterio titulado Inexplicable, en el que relatará casos vinculados con lo sobrenatural, por lo que fue inevitable recordar a su fallecida esposa Christian Bach.

"Quiero pensar que siempre hay algo más poderoso, más grande que nosotros mismos, los seres humanos, ojalá así sea, porque dentro de todo, en mis anécdotas, yo te puedo decir que acabo de tener una pérdida muy fuerte de dos mujeres a las que yo amaba profundamente, mi madre, mi esposa", confesó en entrevista retomada en redes del programa Hoy. Y es que el actor ha dejado claro que todavía extraña mucho a su esposa a tres años de su partida.

Me encantaría de verdad creer y tener esa fe como para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos".

El padre de Emiliano y Sebastián Zurita, quien estuvo casado con la actriz más de 30 años, reveló si estaría dispuesto a contactarla a través de una médium: "Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá, ¡sería maravilloso!, digo no sé, espero que no se me aparezcan muertos, sino como vivos se sentaran a mi lado. A lo mejor primero si día '¡ay, cabr...!, ¿qué onda?', pero estaría padre ¿no?", dijo.

Tras quedarse viudo, Zurita ha sido relacionado sentimentalmente con mujeres del espectáculo como Kika Edgar y más recientemente Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel. No obstante, el histrión ha señalado que no busca volver a casarse y si bien no está cerrado al amor, afirma que en este momento está enfocado en su trabajo: "No estoy buscando eso, no me interesa, pero no descarto tampoco tener una pareja de pronto, pero casarme no", señaló hace un tiempo.

Fuente: Tribuna