Se volvió mujer: Tras 23 años en Televisa y retiro de novelas, galán vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien cuenta con una carrera de 23 años en Televisa y desde hace tiempo no hace ninguna telenovela, de nueva cuenta sorprendió al público de la empresa pues este viernes 23 de septiembre llegó al foro del programa Hoy para hundir el rating de la competencia Venga la Alegría. Se trata de Yurem Rojas, quien actualmente es uno de los presentadores más divertidos de la empresa.

El también cantante inició su carrera en la televisora de San Ángel cuando apenas era un niño y participó en el melodrama infantil Serafín (1999 y luego hizo otros proyectos de ese mismo giro como Carita de ángel (2001) y De pocas, pocas pulgas (2003). Posteriormente en su etapa juvenil llegó a ser parre de entrañables melodramas como Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos, Lola Érase Una vez y Atrévete a soñar.

Sin embargo, su última participación en una novela fue La mexicana y el güero en 2020 y desde entonces se ha estado enfocando en grabar realitys. Formó parte de la reciente temporada de Inseparables: Amor al límite al lado de su novia Jhoss Albany y también en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde tuvo de pareja a Mariazel y hasta se volvió mujer para cautivar al público en una de sus coreografías.

Hace un tiempo el intérprete de 31 años contó que mientras participó en el reality para encontrar a La Nueva Banda Timbiriche la pasó muy mal ya que recuerda que sufrió bullying de parte de sus compañeros y además fue víctima de severas críticas porque "cantaba veo" debido a que le estaba cambiando la voz pues se encontraba en plena adolescencia. Incluso dijo que la producción le permitió llevar a su perro a la casa donde vivían pues este era su único amigo.

En Timbiriche se puso feo, yo no cantaba y todo (el público) votaba por mí, los mejores cantantes iban saliendo porque les tocaba contra mí y se fueron en mi contra, me dejaron de hablar, me hice hasta mi amigo imaginario... nadie me habló al final, tuve que hablar con la psicóloga", confesó en el programa Pinky Promise.