Se volvió mujer: Tras llegar a TV Azteca y perder exclusividad en Televisa, galán abandona 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien se habría quedado sin contrato de exclusividad en Televisa tras debutar en TV Azteca, de nueva cuenta abandonó la conducción del programa Hoy y la producción tuvo que presentar a su reemplazo. Se trata del mexicano Arath de la Torre, quien está a punto de cumplir 30 años de trayectoria en las filas de la televisora de San Ángel.

El originario de Cancún, Quintana Roo, inició su carrera en los 90's cuando ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) protagonizando melodramas como Soñadoras y Amigas y rivales pero sin duda alguna su fuerte más grande ha sido la comedia, por lo que ha podido hacer programas como La Parodia, Los Simuladores, El privilegio de mandar y la telenovela Una familia con suerte donde interpretó a 'Pancho López'.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

Sin embargo, en plena pandemia Arath dio un duro golpe a Televisa debido a que hizo su debut en la pantalla de la empresa del Ajusco al lado del famoso 'Capi' Pérez como invitado especial del programa La Resolana. Desde entonces se ha estado especulando que el presentador de 47 años ya no tiene exclusividad y además su imagen se ha visto muy afectada por los escándalos que ha tenido como una supuesta infidelidad a su esposa Susy Lu.

Además de que provocó gran indignación entre los mexicanos luego de grabar un comercial con un banco en el que menospreciaba el espectáculo de Los Voladores de Papantla. Desde entonces de televidentes han pedido que él salga del aire y sea despedido del programa Hoy pero no lo han conseguido, no obstante, la mañana de este viernes 23 de septiembre De la Torre no se presentó en el matutino y esto puso feliz a sus detractores.

Elenco de 'Hoy'

Arath, quien ayer jueves se volvió mujer para interpretar al personaje de 'Ema Encerado' de nueva cuenta, no apareció a cuadro en Hoy y quienes aparecieron conduciendo la emisión fueron sus compañeros Raúl 'El Negro' Araiza, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Andrea Escalona, en tanto que su lugar fue ocupado por el conductor invitado Yurem Rojas. Hasta el momento se desconoce porqué el actor no fue al matutino pero es probable que se haya ocupado en las grabaciones de la nueva temporada de la serie El Privilegio de Mandar.

Arath ama hacer imitaciones

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy