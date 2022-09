Shock en la farándula: Novia de Johnny Depp y Meghan Markle tendrían una relación en el pasado

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado jueves, 22 de septiembre, los medios explotaron con la noticia de que Johnny Depp había vuelto a abrir su corazón al amor, hecho que logró con su exabogada, Joelle Rich, quien ayudó al famoso en su demanda contra la empresa News Group Newspaper Ltd, dueños del diario The Sun, mismo que describió al protagonista de Piratas del Caribe como "golpeador de esposas", después de que Amber Heard lo denunciara por violencia doméstica. Como era de esperarse, después de que el amorío entre la especialista en leyes y el histrión salió a la luz, los medios se encargaron de destapar otros secretos de la inglesa.

Uno de ellos es que la abogada llegó a tener una relación con la esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle, aunque ésta no fue similar a la de Depp, ya que, el nexo se trataba de uno profesional. Resulta ser que Rich se encontraba en el equipo de abogados que se encargó de llevar el caso de la Duquesa de Sussex contra la empresa Associated Newspapers, misma que es dueña de grandes tabloides británicos como Daily Mail y el Mail on Sunday.

Meghan Markle y el Príncipe Harry

Parece ser que ambas mujeres se conocieron en el mes de octubre del 2019, después de que la empresa de la editorial compartió una carta que la actriz de Suits le envió a su padre, después de que éste no fuera a su boda con el hijo de la Princesa Diana en mayo del 2018. Associated Newspapers intentó defenderse argumentando que la celebridad de Los Ángeles envió el escrito con el conocimiento previo de que podría filtrarse, pero las autoridades desestimaron esto ya que se trataba de algo privado, por lo que recurrieron en la ilegalidad.

Joelle Rich y Johnny Depp

Como ya te puedes anticipar, Meghan y el bufete de abogados Schillings, donde Joelle Rich se encontraba trabajando obtuvieron la victoria. Cabe señalar que hoy por hoy se desconoce si tanto la estrella de televisión como la especialista en leyes continúan manteniendo una relación laboral, aunque dadas las circunstancias que Markle tuvo que vivir en los últimos 10 días es probable que, por el momento, este enfocada en reencontrarse con sus pequeños, Archie y Lilibeth, a quienes volvió a ver el pasado miércoles, 21 de septiembre tras su regreso de Londres a Montecito, California.

