Shock en Televisa: Conductora de 'Hoy' deja el programa y hunde a Gustavo Adolfo Infante en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora del programa Hoy, quien tiene años trabajando para Televisa, de nueva cuenta logró causar controversia en el mundo del espectáculo debido a que hace días humilló a su colega Gustavo Adolfo Infante en plena transmisión en vivo. Se trata de la periodista Shanik Berman, quien durante esta semana acudió como invitada al foro del programa De Primera Mano.

La también escritora de origen judío se volvió famosa luego de conducir el programa Íntimamente Shanik donde abordaba muchos temas tabú y luego uniéndose a otras emisiones de Univisión como Escándalo, La Tijera, Tómbola, Cristina Show y Sal y pimienta para luego llegar a las filas de San Ángel trabajando en el exitoso vespertino La Oreja y actualmente siendo parte de la sección de espectáculos de Hoy.

Shanik en 'Hoy'

En días pasado luego de salir del aire en el matutino de Las Estrellas, Shanik los traicionó uniéndose a la televisora de la competencia Imagen TV donde fue invitada especial, sin embargo, en su arribo al foro de De Primera Mano hizo incomodar al líder del programa. Resulta que la controversial conductora recordó la fuerte pelea que tuvo Gustavo Adolfo en días pasados con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Como se recordará, el titular de El minuto que cambió mi destino destrozó a sus colegas periodistas durante el programa Sale el Sol y las acusó de no hacer bien su trabajo, además de que les echó en cara que él era el único del equipo que "sí tenía exclusivas" y amenazó a Joanna con despedirla: "A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joanna", expresó.

Fuente: Twitter @lacomadritaof2

Aunque Infante ya pidió disculpas y prometió no volver a protagonizar un escándalo como este, los televidentes señalan que el ambiente entre él y sus compañeras está bastante tenso, además de que consideran que él ya no debería estar al aire. Para echarle más leña al fuego, hace unos días Shanik le recordó al conductor de DPM este vergonzoso episodio y su reacción dejó ver que sí se puso incómodo.

Los conductores se encontraban hablando de la polémica que surgió luego de que captaran a Christian Nodal con varias copas de más en un casino de Las Vegas y Gustavo mencionó que estaba molesto de que el cantante sonorense no lo invitara a tomarse unos whiskies. Posteriormente el extrabajador de Televisa mencionó que sus detractores aprovecharían esas declaraciones para criticarlo, pues en los últimos días lo han tachado de tener problemas con el alcohol.

Infante llamó "huevo..." a sus haters y fue ahí cuando Berman intervino para tildarlo a él de ser un flojo: "Sí vamos hablar de huev..., yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo: 'o la cabeza de él o mi cabeza', ah ya me acordé que yo no trabajo aquí, no les puedo pedir al jefe ninguna cabeza", dijo entre risas. Gustavo quedó asombrado ante estas declaraciones y añadió: "Me dejaste frío Shanik".

Mira a partir del minuto 8

Fuente: Tribuna