Subió 40 kilos: Tras años fuera de Televisa y cirugía, actriz llega a 'Hoy' y traiciona a TV Azteca

Ciudad de México.- Una recordada actriz, quien se alejó varios años de las telenovelas y subió 40 kilos, llega al programa Hoy luego de estar en TV Azteca. Se trata de Gaby Rivero, quien saltó a la fama por su famoso personaje de la 'Maestra Jimena Fernández' en las exitosas telenovelas Carrusel y Carrusel de las Américas de la televisora de San Ángel. También condujo el popular programa El Club de Gaby, el cual estuvo al aire por Las Estrellas.

Como se recordará, la talentosa mexicana de 58 años debutó en Televisa en los años 80 y participó en melodramas como El camino secreto, Sin Ti, Corazones al límite, Pasión y Lo que la vida me robó, su último proyecto en el 2013. Tras 8 años alejada de la pantalla chica, la actriz sorprendió al volver a la empresa de Emilio Azcárraga uniéndose al elenco de Vencer el pasado y Amor dividido.

Gaby Rivero y su cambio físico

Como se recordará, la actriz de 58 años de edad se sometió a una delicada cirugía en el 2011 para que le retiraran la matriz, lo que le causó un fuerte desbalance hormonal: "Me quitaron la matriz y ahí te cambia... la tiroides, las hormonas, se me desbalanceó todo y cuando no estaba trabajando sí le metí al pan", contó. Debido a esto, y malos hábitos alimenticios, subió 40 kilos. Aunque ya ha perdido algunos, la actriz ha recibido duras críticas por la transformación de su figura.

Y ahora, luego de dar una reveladora entrevista a Mimí para el ya cancelado programa Mimí Contigo en TV Azteca, vuelve a los melodramas. Aunque en el 2018 estuvo en Ventaneando junto a Pati Chapoy y también en Venga la Alegría y hace décadas reveló que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa, ya que afirmaba que creía la mejor opción que artistas "fueran y vinieran", ahora aparece en el programa Hoy para anunciar su regreso a los melodramas.

Regresa a las telenovelas para diciembre y da detalles de sus proyectos laborales, además de revelar si ya quiere ser abuela pues su hija ya vive con su novio desde hace tiempo. Para fin de año, la actriz estará de vuelta en la pantalla de San Ángel y en exclusiva para el programa Hoy señaló que no le desagradaría dar vida a una villana, además de dar detalles de su nuevo proyecto. "Ahí hay una propuesta, todavía no hemos firmado nada pero a lo mejor sí se hace, todavía o sé, es para finales de este año".

Y sobre dar vida a la antagonista de la historia en algún momento, señaló: "¿Por qué no? Soy actriz, podría hacer de todo. Esta no es villana pero tiene un secreto ahí que a lo mejor justifica el porqué es así, no puedo decir nada". Por otro lado, habló del proyecto infantil en el que trabaja con su hija Maya Ricote y con su novio, Patricio de Rodas, el hijo del actor Leonardo Daniel. Gaby aseguró sentirse orgullosa de verla actuar, por lo que no cree que llegue pronto al altar.

"Viven juntos y todo, se llevan de maravilla pero ¿para casarse?", dijo. Y sobre convertirse en abuela, comentó: "Sí, claro que sí pero no ahorita. siento que tiene mucho que vivir, mucho que experimentar, mucho que viajar, conocer y después adquirir esa responsabilidad", finalmente, le deseó salud a Jorge 'Coque' Muñiz quien fue su novio hace muchos años luego de su operación y hospitalización: "No me digas, lo que sabía es que su hija se iba a casar, qué padre", finalizó.

