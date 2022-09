Tras explosiva entrevista, Shakira reaparece en redes sociales y hace inesperada confesión

Comparta este artículo

Barcelona, España.- En días recientes, Shakira paralizó a todo el mundo después de dar una importante entrevista a la revista Elle Magazine, medio de comunicación en el que decidió romper el silencio y hablar, por primera vez, sobre cómo había estado sobrellevando las cosas después de su inesperado rompimiento con Gerard Piqué, quien es jugador del Barcelona y con quien pasó 12 años de su vida.

En dicha entrevista, la cantante de 'Las caderas no mienten' reveló cuán duro ha sido para ella sobrellevar su truene, debido a que hay muchas cosas en juego, por un lado el constante acoso de la prensa y los paparazzis, mismos que no le permiten ni si quiera ir al "parque", ya que, muchos medios están intentando obtener una premisa. Por otro lado, está tratando de ocultar toda la situación de sus hijos, Sasha y Milan, cosa que resulta ser una labor titánica debido a que los pequeños, de 7 y 9 años respectivamente, escuchan las cosas que sus compañeros les cuentan en la escuela.

A pocos días de que la cantante colombiana dio estas importantes declaraciones, la famosa reapareció en su cuenta oficial de Twitter donde hizo una importante revelación, pero ésta no tiene nada qué ver con su vida privada, sino con su carrera profesional, la cual retomó hace algunos meses con 'Te felicito', tema que lanzó después de un largo periodo de descanso. Como algunos ya sabrán, Shakira está trabajando en un nuevo álbum, mismo que según ella aún no está listo debido a que no puede dejar de ¡escribir música nueva!

Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa

Así como lo leíste, parece ser que el nuevo disco de la intérprete de hits como 'Días de enero' y 'Pies descalzos' está preparando lo que muchos anticipan que podría ser uno de sus trabajos más importantes y reveladores, lo que de cierta manera sería un premio a sus fans, quienes no obtenían un disco nuevo de la cantante desde el 2012 con 'Loba' y 'Sale el sol', así como con el CD, Shakira: el álbum homónimo, por lo que sin duda, será algo sumamente refrescante para sus seguidores.

