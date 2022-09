Adiós 'Hoy': Tras 15 años en Televisa y estar presa, actriz firma con TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien estuvo 15 años en las filas de Televisa, firma contrato con TV Azteca y aparece en Ventaneando, programa de Pati Chapoy. Se trata de Margarita 'La Diosa de la Cumbia', quien estuvo en la cárcel, pasó por una dura depresión y bajó 13 kilos. La artista colombiana apareció en la pantalla del programa de espectáculos pues asistió a la presentación a prensa de Lagunilla Mi Barrio en la CDMX.

Como se recordará, Margarita estuvo presa durante cuatro días al iniciar su carrera como solista luego de un fuerte conflicto con La Sonora Dinamita. La cantante sostuvo que la despidieron por embarazarse, sin embargo, el grupo aseguró que ella presuntamente estaba haciéndose fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita": "Yo me anunciaba como la Sonora de Margarita. Así me llamaba y así me contrataban pero los promotores le ponían la frase "con más dinamita"".

Ya con eso ya tuvieron para meterme a la cárcel cuatro días que parecieron cuatro siglos", aclaró hace un tiempo.

La famosa estrella debutó en la televisora de San Ángel hace más de una década al crear el tema musical de la telenovela La Fea Más Bella con Jorge Villamizar en el año 2006. También cantó Déjalo ir para el melodrama Corazón Indomable en 2013, alistó otro tema para Como dice el dicho con Mane de la Parra en el 2015 y Tú eres la razón con Los Fontana para Mi marido tiene más familia en el 2018. Margarita también tuvo actuaciones especiales en Fuego en la Sangre y Corazón Indomable.

Tras dar varias entrevistas al programa Hoy, Margarita se cambió a las filas de TV Azteca. La famosa artista es amiga cercana de Pati Chapoy por lo que le ha brindado varias entrevistas. Este 2022, firmó contrato con el Ajusco para participar en la competencia culinaria MasterChef Celebrity México y este viernes dio una entrevista exclusiva a Ventaneando para hablar del estreno de Lagunilla mi Barrio donde participa el conductor Daniel Bisogno, a quien llenó de cumplidos ya que aparece sin pantalones.

Tienen que verla, no se la pierdan porque el chamorro del Bisogno hay que verlo (...) yo me quedé así: 'hello'", dijo.

En la obra, producida por Alejandro Gou, también participan otros famosos como Laura León, Maribel Guardia, Violeta Isfel, Lisardo, Los Mascabrothers, 'Albertano' y Alma Cero. Además, otras celebridades dieron entrevista al programa de Chapoy como Lisardo, quien presumió a su nueva pareja, Lorenzo Lazo, expareja de la fallecida Edith González, Freddy Ortega y Alma Cero; estos últimos contaron que como lo hizo la cantante Dua Lipa en su reciente visita a la CDMX, también han comprado ropa de segunda mano.

