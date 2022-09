Adiós Televisa: Tras perder una pierna y 6 años retirado, exvillano de TV Azteca se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un talentoso actor, quien trabajó durante 12 años en telenovelas de TV Azteca pero sorprendió al unirse a Televisa y hasta ha aparecido en el programa Hoy, se une al programa Ventaneando de Pati Chapoy tras perder una pierna y estar al borde de la muerte. Se trata de Juan Pablo Medina, quien en julio del 2021 sufrió una crisis de salud que provocó que médicos tuvieran que amputarle la pierna derecha para salvarle la vida.

Juan Pablo, de 44 años de edad, debutó en las filas del Ajusco en 2001 y participó en melodramas como Cuando seas mía, El país de las mujeres, Enamórate, Soñarás, Las Juanas, Se busca un hombre y Secretos de familia, donde destacó como villano. Tras un radical cambio de look, el actor luego se cambió a la televisora de San Ángel en el 2016, donde actuó en Sin rastro de ti y en 40 y 20. Desde entonces no ha hecho una telenovela, pues se ha enfocado en series por streaming y películas.

El actor de producciones como La Casa de las Flores y Amarres, fue entrevistado por la conductora Linet Puente para Ventaneando, dando un duro golpe al programa Hoy. Juan Pablo, o 'Chespi' como le dicen sus amigos, abrió su corazón y se sinceró luego de que casi perdiera la vida en julio del 2021, cuando sufrió un infarto silencioso. Doctores le tuvieron que amputar la pierna derecha, ya que este le originó coágulos en su corazón, en sus piernas y en su intestino.

Tras estar a punto de morir, el histrión estuvo varios meses recuperándose y hace apenas un tiempo volvió al ojo público para anunciar que estaba listo para el trabajo y quería continuar su vida ayudado de una prótesis, siendo su primer proyecto la película Soy tu fan, de la popular serie protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro. Tras anunciar que hasta participará en una carrera, el actor que da vida a 'Iñaki Díaz' en la serie continúa demostrando su actitud positiva y pasión por su trabajo.

"Estoy muy contento de que en tan poquito tiempo ya estar trabajando, (hace) un año, entonces, (estoy) trabajando mucho, preparándome, en terapias y todo, entonces muy contento", dijo, además de agradecer tener trabajo: "Que me hayan querido ofrecer más chamba y sobre todo Soy tu fan que fue de mis primeras chambas, le tengo mucho amor al personaje, a todos los actores, un proyecto increíble", manifestó.

Ante la pregunta directa sobre si temió que no le volvieran a ofrecer trabajo en el medio artístico, respondió: "Totalmente, sí, pasaron muchas cosas por mi cabeza". Sobre el miedo que sintió por retomar grabaciones en foros, confesó: "El primer día que tuve el llamado sí me sentía raro, mal, normal, como que ‘ya a trabajar’, pero enfrente tenía a Martín entonces es más fácil" y añadió que disfrutó mucho trabajar con amigos.

"Trabajar con amigos siempre es más divertido, es más lindo y sobre todo para mí fue mucho más sencillo y me han tratado increíble, entonces todo bien, estoy profundamente agradecido, todos los días". Juan Pablo también señaló que ahora vive de forma distinta: "Como que antes das por hecho muchas cosas y ahora lo valoro más, El simple hecho de poder venir a trabajar con mis amigos me da mucha felicidad", declaró.

Finalmente, el intérprete se dijo agradecido por el apoyo y reiteró que jamás pensó en renunciar a la actuación: "No, ¿a trabajar?, me daba miedo que no me fueran a invitar, pero no, creo que fue... cuando empecé a tener claridad sentí: 'recupérate, trabaja en ti, trabaja en tu cabeza, trabaja en tu corazón, agárrate de lo que más puedas, que es pues la familia, mi novia, mis amigos, la gente que me quiere, he recibido demasiada buena onda y propuestas de trabajo, que hay bastante", concluyó.

