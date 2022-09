Adiós TV Azteca: Tras 14 años al aire y unirse a 'VLA', conductora rompe en llanto y renuncia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora y cantante, quien debutó en TV Azteca en el 2008 al formar parte de la Sexta Generación de La Academia, deja en shock al renunciar en vivo a su programa. Se trata de Alex Garza, quien anunció en vivo su salida del programa sabatino Corazón Grupero. La exacadémica, quien ha estado como invitada en otros programas del Ajusco como Venga la Alegría, explicó entre lágrimas que debía salir del aire por otro proyecto.

Como se recordará, desde hace 5 años Alex forma parte del elenco de Corazón Grupero, en donde ha destacado como pconductora pese a que su pasión desde pequeña siempre ha sido la música. Al finalizar la emisión de este sábado 24 de septiembre, Alex reveló al público que tenía una noticia importante que dar: "Quiero hacer un anuncio muy importante que creo que ha sido de las decisiones mas difíciles que he tomado en mi vida y lo digo de corazón porque este no es un programa nada mas, es mi familia que he creado en 5 años", dijo.

La exacadémica se conmovió por su salida y le agradeció a sus compañeros Rafa Balderrama, 'La Chicuela', Esmeralda Ugalde, Rafael Mercadante y Alann Mora: "No tengo mas que agradecerle a ustedes: Rafita, Chicuelita, Esme, Alann, Merca. A toda la producción que hace posible esto, si me voy nombre por nombre no voy a acabar (...) Me toca tomar una decisión que es dejar de estar con ustedes y tomar otro rumbo".

Y agregó que su salida podría ser temporal, pero por el momento tiene que abandonar la emisión sabatina dedicada a la música regional mexicana y transmitida por Azteca Uno: "No estar los sábados, a lo mejor un tiempo nada más, pero la vida es tomar riesgos", dijo con lágrimas en los ojos. "Tengo que salir del nido y crecer profesionalmente (...) evidentemente ustedes me hicieron fuerte, segura, me hicieron crecer como conductora y ser humano", señaló.

Garza también explicó, aunque sin dar detalles de en qué televisora es o de qué trata, que tiene un proyecto en puerta que no le permitió seguir al aire: "No lo haría si hubiera podido empatar todo", dijo. Ahogada en llanto, se despidió no solo de sus colegas, sino también del público: "Me toca decirles adiós. Dejo Corazón Grupero pero Corazón Grupero no me deja, se queda en mi corazón para siempre".

He tenido un luto y me duele mucho perder esta rutina, esta dinámica. Los quiero mucho", sostuvo Alex.

Finalmente, recordaron sus mejores momentos a través de un divertido video, el cual la hizo romper en llanto de nueva cuenta. Al entregarle unas flores y entre abrazos de sus compañeros, todos en el foro aplaudieron a la presentadora y le dieron una de las despedidas más emotivas en la televisora. Por el momento, se desconoce si deja TV Azteca también y dónde será su nuevo proyecto que le impidió seguir en el programa.

