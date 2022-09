Ahogada en llanto, hermana de Octavio Ocaña cuenta toda la verdad sobre la captura de Leopoldo N

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- A principios de esta semana, la Fiscalía del Estado de México logró la captura de Leopoldo N., el presunto homicida del entrañable actor de Vecinos, Octavio Ocaña; sin embargo, parece ser que esta parte del proceso es la que más difícil ha resultado para la familia del histrión, hecho que fue revelado por la hermana del famoso, Bertha, quien durante la mañana de este sábado, 24 de septiembre, decidió romper el silencio y contar toda la verdad detrás de la captura de este sujeto.

Bertha Ocaña realizó una transmisión en vivo, en su cuenta de Instagram, alrededor del medio día del día de hoy, en el que se dejó ver notablemente demacrada por lo exhaustiva que ha sido la lucha en contra de los sospechosos del fallecimiento. La joven reveló que Leopoldo N. fue arrestado al principio de esta semana, pero no fue hasta el día martes, 20 de septiembre, que la familia de Octavio se enteró de la aprehensión. Según las palabras de la actriz de La Rosa de Guadalupe, parece ser que el acusado no tenía idea de que aquel día sería capturado: "Era una día más de trabajo para él, es ahí donde lo detienen".

Si bien esto podría parecer que les traería calma, lo cierto es que inició otra lucha y es que Leopoldo N. no es el único policía que debía ser procesado por el fallecimiento del actor de 'Benito Rivers', ya que, otro sujeto identificado como Gerardo N. está implicado, según datos de Bertha, éste segundo sospechoso habría sido quien iba manejando la camioneta aquel día, pero éste no ha sido procesado porque escapó antes de que pudieran capturarlo.

Ese mismo día nos enteramos que Gerardo N. no se presenta a trabajar y llevaba varios días sin presentarse. Hoy en día que no aparece; sin embargo es un policía que estaba activo. Eso nos causó molestia. Leopoldo es quien al final del día accionó el arma, pero Gerardo venía manejando y es importante que aparezca porque tiene mucho qué decir. Pero él tiene que ser juzgado, porque lo que él hizo ese día también fue un delito. A él se le giró una orden de homicidio culposo

Bertha explicó que espera que Gerardo N. continúe en México y aún no haya escapado del país. Un segundo factor que causó rabia en la familia del histrión fue que hasta el día miércoles, 21 de septiembre, fueron informados de que comenzaría la audiencia inicial de Leopoldo N., pero para esas alturas, el presunto culpable ya había sido informado de que podría salir libre con una fianza de 100 mil pesos y, para evitar que escapase le pondrían un brazalete electrónico. Obviamente, esta situación dejó conforme a Octavio Pérez, padre del actor de Amor Letra Por Letra.

El día miércoles sucede que nos avisan que empieza la audiencia inicial de Leopoldo N. (...) ahí ya nos causa una molestia tan fuerte y dijimos esto lo tienen que saber todas las personas. Obviamente mi papá lo primero que dice es 'Haber, yo tengo que estar en la audiencia del día jueves' Porque nos enteramos que a él le habían dado la posibilidad de que saliera con 100 mil pesos, de que anduviera otra vez por la calle como si nada con un brazalete puesto y que iba a poder estar como si nada pero que tenía que ir a firmar

Más adelante, la joven doliente reveló que Leopoldo N. no está siendo juzgado por el homicidio de Octavio, sino por diversos delitos, los cuales la mayoría convergen como abuso de autoridad, por lo que la Fiscalía del Estado de México inició el proceso, mismo que durará un plazo de 2 meses, mientras se junta evidencia suficiente para juzgar y condenar al acusado: "El jueves no tuvimos éxito. El jueves fue juzgado nuevamente y todo quedó en que se solicitaban 2 meses más para que él estuviera en prisión por el homicidio. (Nuestros abogados) mencionaron que él está siendo juzgado por diversos delitos, no solo el homicidio. Recordemos que se trata de un policía sumamente abusivo, lo que él cometió fue abuso de autoridad. Y el día viernes fue juzgado por ese abuso de autoridad".

Al final, la familia consiguió que Leopoldo N. fuera a prisión preventiva justificada bajo el argumento de que es un peligro para la sociedad: "El que este policía anduviera en la calle como si nada, lo que estaba provocando era que a cualquier otro muchacho de la edad de Octavio le pasará lo mismo". Por otro lado, Bertha lanzó una fuerte acusación contra la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, a la cual calificó de ser un "peligro", ya que, "atentan contra la población", finalmente aclaró que "la mayoría de policías" de este municipio "no son buenos", pese a ello advirtió que continuarán a pie de guerra para hacer que todos los implicados en la muerte de Octavio Ocaña paguen.

