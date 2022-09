Alexis Ayala y Cinthia Aparicio derraman miel en Italia; el actor presume su viaje con estas FOTOS

Comparta este artículo

Costa Amalfi, Italia.- No cabe duda de que Alexis Ayala y su novia, Cinthia Aparicio, se encuentran sumamente enamorados y, al igual que Juan Osorio con Eva Daniela, han sabido demostrarle al mundo que la edad no es un impedimento para que ambos disfruten con plenitud de su amor. Recientemente, la estrella de Vencer la Ausencia presumió lo feliz que se encuentra con su pareja, en nada más y nada menos que en ¡Italia!

Como muchos sabrán, luego de que el histrión llegó a Televisa, se convirtió en uno de los actores más cotizados de la empresa, lo que lo ha llevado a participar en varios melodramas, como en Amarte es mi pecado, Así son ellas y La Sombra del Pasado; sin embargo, hubo una que marcó su vida personal: Si nos dejan, producción en donde conoció a su ahora prometida, con quien ya tiene más de 1 año de relación.

Aunque en primera instancia, la relación dio mucho de qué hablar, ya que, él tiene 57 años y ella 29, lo cierto es que poco les ha importado, ya que, ambos han demostrado que su amor es mucho más grande, hecho del que Ayala hace gala cada vez que puede en su cuenta oficial de Instagram, donde de vez en cuando saca su lado de poeta y le dedica tiernos versos a su enamorada, algunos de afamados autores y otros que parecen salir de su corazón.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en Italia

Recientemente, el histrión compartió una serie de fotografías en la aplicación de la cámara multicolor, donde presumió algunas fotografías que tanto él como su prometida se tomaron en la costa de Amalfi, en el país anteriormente mencionado, en ellas la pareja se dejó ver en un sitio turístico bastante reconocido de la nación europea, así como también aprovechó para dedicarle un tierno mensaje en el que dejaba en claro cuán enamorado y agradecido se encuentra con su pareja.

Seguí a mi corazón y éste me llevó a ti y tú me has llevado a vivir el mundo

Por otro lado, Cinthia Aparicio no se queda atrás y es que, recientemente reveló para el medio TV y Novelas que lo que la enamoró del actor fue que él dejó a un lado al histrión para mostrarle su verdadero yo: "Conmigo está la persona... Nos reímos como creo que nadie lo ha visto nunca, al menos no el público... Se ha vuelto mi cómplice, mi equipo y lo admiro; para mí, la admiración es todo. Me gusta que sea fregón, porque me impulsa y me hace pensar 'yo también quiero ser así, que él me admire'", señaló la famosa.

