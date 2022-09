Desfigurada y divorciada: Tras 11 años desaparecida de Televisa, actriz llega a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras declarar hace unas semanas que sus 69 años buscaría abrir su propia página de contenido exclusivo para sus fans en una conocida plataforma, una polémica actriz y cantante que lleva 11 años desaparecida de las telenovelas en Televisa, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, dando un duro golpe al rating del programa Hoy. Se trata de Laura León, quien dejó a todos impactados al revelar que el hombre californiano con el que tenía un romance, falleció el año pasado.

Como se recordará, Laura ha participado en melodramas como Muchachitas, El premio mayor, Mujeres engañadas y Dos hogares, siendo esta su última en el 2011. 'La Tesorito' ha sido duramente criticada por presuntamente abusar de cirugías y quedar "desfigurada", ya que su cambio con el paso de los años ha sido notorio, aunque ella ha señalado que solo se ha aplicado bótox. Tras divorciarse del padre de sus hijos hace ya varios años, la actriz ha continuado una exitosa carrera sobre todo en la música.

El antes y después de Laura León

Luego de que Alejandra Guzmán, y muchos artistas más, fueran tocados indebidamente por fanáticos en uno de sus conciertos, ahora es Laura León quien reveló ante las cámaras de Venga la Alegría Fin de Semana que a ella también le han tocado el 'tesorito'. En la alfombra roja de la presentación de la obra de teatro en la que participa Lagunilla mi Barrio, la artista señaló que ha sido víctima de tocamientos inapropiados en sus presentaciones.

"Me han tocado toda, tesoritos. Toda me han tocado, pero déjenme porque me excitan", señaló entre risas, además de mandar Ale es mi adoración, la quiero con todo mi corazón de toda la vida", dijo sobre la rockera. Luego de revelar hace unos meses que el hombre californiano con el que tenía un romance, falleció el año pasado, la actriz contó que ahora está enamorada de nuevo: "Está enfermito, lo dejé listo para cualquier desaire". Y sobre sus planes laborales, dijo que regresará a la actuación pues tiene una serie en puerta.

La serie va a ser, este, ya estamos... ya tengo mis libretos, ya tengo todo y postriormente les platicaré. Una serie muy importante, va a ser internacional con diferentes actores de diferentes países".

Y sobre nueva música, Laura León compartió que lanzará un nuevo disco próximamente: "Sí, mi hijo Santa Lucía me está haciendo un disco divino, 100 por ciento tropical". Finalmente, sobre la obra en la que participa, recordó anécdotas de cuando visitaba la Lagunilla con su madre: "Iba con mi mamá de niña (...) compraba antigüedades, muñequitas, ¿qué te puedo decir? tengo mis grandes amigos en La Lagunilla, soy feliz ahí", finalizó.

Fuente: Tribuna