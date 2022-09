En manicomio y enferma: Tras desfigurarse y 14 años desaparecida, actriz de Televisa vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien desapareció del ojo público luego de su último proyecto en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de Adela Noriega, cuyo repentino retiro causó conmoción en la farándula y desató una serie de especulaciones sobre su vida personal, desde que quedó desfigurada hasta que enfermó y tuvo un supuesto amorío con un expresidente de México.

La actriz, quien debutó en la televisora de San Ángel en los años 80 y protagonizó melodramas inolvidables como Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen, estelarizó su última telenovela en el 2008, Fuego en la Sangre, junto a Eduardo Yáñez. Al terminar, la actriz decidió dejar de actuar, aunque nunca explicó sus motivos y ya no se volvió a saber de ella, siendo hasta ahora incierto su paradero, a qué se dedica y cómo luce.

La llamada 'Reina de las Telenovelas', quien actualmente tiene 52 años de edad, ha sido objeto de fuertes rumores debido a su desaparición de la pantalla chica. Entre ellos circulan que presuntamente acabó desfigurada luego de una mala cirugía estética, que presuntamente enfermó de cáncer (y hasta fue dada por muerta, pero su hermana Reyna lo desmintió) y que estuvo internada en un manicomio en su juventud. También se ha manejado que supuestamente tuvo un romance con un político y juntos tuvieron un hijo.

Ninguna de estas versiones han sido confirmadas y aunque mucho se ha reportado un posible regreso de Adela a las telenovelas, hasta el momento no se ha concretado. Con varios de sus melodramas siendo retransmitidos en la actualidad por canales de Televisa, ahora el programa Hoy exhibió una lista de las 5 cosas que seguramente el público no conocía sobre la actriz y su trayectoria, afirmando que todos la extrañan en la televisión.

Uno de estos detalles es que Adela hasta ahora no tendría redes sociales, pues aunque hay varios perfiles con su nombre, ninguno está verificado, por lo que no serían oficiales. En los 80, antes de triunfar como protagonista, Adela apareció en el programa de comedia ¡Cachún, Cachú, Ra, Ra!, además de que aunque se dice que podría vivir en Miami, Florida, Estados Unidos, algunos señalan que podría residir en la CDMX y dedicarse a las bienes raíces.

También ventilaron que cuando grababa El Privilegio de Amar, misma que protagonizó con René Strickler, siguió una estricta dieta a base de aguacate y atún para no subir de peso y que le quedaran sus vestidos. Finalmente, recordaron que fue descubierta muy chica, a los 12 años, por un cazatalentos, en un centro comercial donde se encontraba con su madre (QEPD). Aunque por ahora no hay señales de que Adela vuelva a actuar pronto, fans no pierden la fe y siguen esperándola para disfrutar de su talento.

