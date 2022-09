Horóscopos de hoy 24 de septiembre para tu signo: Mhoni Vidente y las predicciones del fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana estará lleno de muchas sorpresas para los signos zodiacales, por lo que es clave que consultes tu horóscopo de hoy, sábado 24 de septiembre del 2022, compartido por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos. ¡Consulta aquí las predicciones para ti en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más!

Aries

Te llegará una propuesta amorosa que no te imaginabas, pero que será aquello que has estado deseando desde hace mucho tiempo. Piensa bien antes de actuar, pues todo tiene consecuencias.

Tauro

Quizás necesitas agendar una visita con tu médico de cabecera, ya que tu salud no es la mejor ahora. No te descuides, debes ser tu prioridad. El dinero necesita que estés más atendo.

Géminis

Tienes que aprender a escuchar más a la gente que te quiere, así que no tengas miedo de las críticas, no siempre son malas. En lo económico, tienes buena suerte para los negocios en estos días.

Cáncer

Te invitarán a cambiar de empleo, sin embargo no es lo que has deseado en estos días, así que mejor date un tiempo para meditar bien. En asuntos de amor, todo va mejorando en tu relación.

Leo

Si tienes pareja, es clave que crees momentos de intimidad y silencio para ambos, no dejes que pase mucho tiempo sin demostrar afecto fuerte. No firmes nada que no hayas leído bien.

Virgo

Cuidado con tu economía, pues has estado gastando más de lo que ganas y eso no es bueno ni para ti, ni para nadie. Una actitud más positiva no te hará daño, así que atención.

Libra

Tu casa necesita de una limpia profunda, ya que tienes cosas que te están drenando energía, quita y tira lo que ya no va contigo. Este fin de semana es ideal para ese ritual.

Escorpio

Comienzas a tener esa estabilidad emocional que tanto tiempo habías deseado, así que cuídala, no dejes que nadie te la quite, es solo tuya y tu responsabilidad. Ahorra para comprar ese carro que deseas.

Sagitario

Si eres sincero con tu pareja sobre lo que en verdad quieres, podrán hacer grandes cosas juntos con su relación. Un préstamo te ayudará a salir de deudas y seguir gozando; aprovecha ahora que puedes.

Capricornio

En el trabajo, te pedirán que des algo extra, esto debido a que hay nuevos cambios en la oficina. Acepta, pero recuerda tus derechos laborales. Cuida más tu salud, andas algo enfermo.

Acuario

En el plano amoroso se presentan severos problemas con la familia de tu pareja, ten paciencia, así es esto en varias ocasiones. No tengas miedo del futuro, vienen cosas buenas para ti.

Piscis

La salud está mejor que nunca, pero como anda nervioso por cosas del trabajo se siente enfermo. Tenga más calma. Evite relacionarse con desconocidos en estos días, no es bueno para usted.

Fuente: Tribuna