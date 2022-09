Meghan Markle abusaría de sus trabajadores y esperaría que le pagaran por ser de la realeza

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Meghan Markle dio mucho de qué hablar después de que salió de la Familia Real Británica, junto con su esposo, Harry Windsor. Muchos recordarán que la actriz de Suits reveló en distintas entrevistas los malos tratos que habría sufrido con los royal, así como relató que llegó a pensar en quitarse la vida debido a las constantes presiones de la corona. También afirmó que tuvo una fuerte discusión con Kate Middleton quien presuntamente la habría hecho llorar y aunque ambas dieron versiones distintas, todo parece indicar que la de la nueva Princesa de Gales sería la más acertada.

De acuerdo con algunas fuentes, en aquella infame pelea, la esposa de William habría ido a confrontar a la celebridad de Los Ángeles, porque ésta abusaría de los empleados del Palacio de Buckingham, pleito por el que llegaron a los gritos y Catherine, quien recién había dado a luz a su hijo, Louis, terminó llorando. Resulta ser que, recientemente, salió a la luz un libro que confirmaría que, en efecto, Middleton habría ido a defender a los empleados de Markle quien aparentemente sí tiene una actitud de diva con las personas que tiene bajo su cargo.

Meghan Markle y Harry son acusados de maltratar a sus empleados

La bomba explotó gracias al libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, del autor Valentine Low, quien entrevistó a las personas que llegaron a trabajar con Markle y Harry; resulta ser que la mayoría de ellos terminaban emocionalmente "rotos" por las humillaciones de la duquesa de Sussex. Uno de ellos narró que la pareja lo estuvo llamando durante una cena, un viernes por la noche, para gritarle.

Cada 10 minutos tenía que salir para que ella y Harry me gritaran. Fue, 'No puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿En qué estabas pensando?'. Se prolongó durante un par de horas. No podía escapar de ellos", relató la fuente

Un segundo testimonio fue tomado por a secretaria privada de Harry y Meghan, identificada como Samantha Cohen, a quien le gritaban constantemente durante su vuelo a Australia para su gira en el 2018 por el Pacífico Sur: "Sam siempre dejó en claro que era como trabajar para un par de adolescentes. Eran imposibles y la empujaron al límite. Era miserable. Tenía que luchar constantemente en nombre de Harry y Meghan, mientras recibía todo el abuso de ellos".

Según información del libro, el Palacio de Buckingham intentó frenar los ataques de Meghan y Harry hacía los trabajadores, pero cuando ella fue reprendida argumentó que no era su "trabajo mimar de otros". Por otro lado, la actriz de la serie de La ley de los audaces también fue denunciada porque más temprano que tarde se percató de lo cansada que podía ser la vida de la realeza, motivo por el que llegó a insinuar que quería que le pagaran por ir de gira en representación de Isabel II.

En el libro se expone que todo ocurrió durante el primer viaje de Harry y Meghan como duques, motivo por el que tuvieron que realizar una gira real por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda, aunque parece ser que los constantes viajes resultaron ser sumamente cansados para la celebridad de Los Ángeles quien llegó a mencionar: "No puedo creer que no me paguen por hacer esto".

