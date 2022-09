¿No van en serio? Ventilan detalles del amorío de Johnny Depp y su abogada; no son exclusivos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado jueves, 22 de septiembre, el afamado actor de cine, Johnny Depp se vio envuelto en el ojo el huracán después de que el medio estadounidense, Page Six, ventilara que mantenía una relación con la abogada que lo representó contra el caso por difamación de The Sun, Joelle Rich. Aunque esto causó un gran revuelo inicialmente, parece ser que las cosas no van tan en serio como algunos podrían creer y es que, según el porta TMZ, ambos mantienen una amorío abierto.

Como algunos recordarán a finales del año 2020, el actor de Piratas del Caribe, El joven manos de tijeras y Dark Shadows se fue a los tribunales en contra del medio británico The Sun por difamación y es que, en uno de sus artículos, el tabloide, calificó a Johnny como a un "golpeador de esposas"; fue entonces que Depp conoció a Joelle, quien lo representó en dicho caso. Si bien, el histrión perdió después de que el juez consideró que las pruebas presentadas por el portal eran "sustancialmente ciertas", parece ser que el famoso de 59 años ganó algo más.

Fotografía de Johnny Depp

Y es que, según información de Page Six, Rich y Depp comenzaron a salir después de que concluyó el caso. Por otro lado, una fuente cercana a la pareja reveló para el medio US Weekly que tanto la abogada británica como el histrión habían mantenido encuentros discretos en hoteles. Por otro lado, la presencia de Joelle no pasó por desapercibida en el juicio del siglo contra Amber Heard, pese a ello, en aquel momento nadie sospecho que mantuvieran una relación, ya que, todo parecía apuntar a que Camille Vasques había robado el corazón del actor preferido de Tim Burton, cosa que no resultó ser cierta y terminó por ser desmentida por la especialista en leyes.

En el medio de todo, el medio TMZ lanzó nueva información y es que, parece ser que el amorío entre Joelle y Johnny no es del todo seria, ya que, ambos mantienen una relación abierta, aunque se desconocen los motivos, es probable que esto este relacionado con el hecho de que Rich continúa casada legalmente, aunque está separada, lo que podría significar que la abogada se encuentra en pleno proceso de divorcio o que aún no da el paso decisivo.

Fuentes: Tribuna