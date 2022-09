Shock en Televisa: Odalys Ramírez sacude a San Ángel tras enviarle 'recadito' a Cynthia Urías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la guapa conductora de Cuéntamelo, Ya!, Odalys Ramírez logró sacudir a sus miles de seguidores, así como a Televisa, después de haberle enviado tremendo mensaje a su compañera de cámaras, Cynthia Urías, parece ser que en el texto, la pareja de Patricio Borghetti no se guardó nada, ya que, su colega no dudó en responderle... ¿Quieres enterarte de lo ocurrido? Entonces, no dejes de leer.

Como algunos sabrán, cuando las personas llegan a trabajar juntas y se ven todos los días, se llegan a crear vínculos, casi como sí se tratara de una familia, tal fue el caso de Ramírez y Cynthia, quienes desde hace algún tiempo mantienen una gran amistad, misma que habría surgido en los foros del programa de espectáculos del meridiano, es por esta razón que no es de sorprender que la madrastra de Santino Borghetti le haya enviado un tierno mensaje a su compañera, ¿la razón? Ella se encuentra cumpliendo 43 años.

Hay personas que llegan a tu vida y la cambian , la mejoran. Son como angelitos , que Dios te manda para que te acompañen en tu paso por la tierra . Así es @cynthiaurias . Que además de lo obvio, como su belleza y su simpatía , tiene un corazón grandote, sin límite de cupo, y siempre está. Gracias por tu amistad 'Anguila', por tu amor, por sostener en tus brazos a los míos, como si fueran tuyos

Pero la felicitación no se quedó en bonitos deseos, ya que Odalys hizo gala de la gran amistad y los bellos momentos que ambas celebridades de televisión han compartido durante estos años, entre todas las imágenes puede resaltar una en donde se les ve luciendo bañadores gemelos, mientras que otra se están posando con el mismísimo Señor tenebroso, 'Lord Voldemort', cosa que hizo reír a algunos fanáticos.

Odalys Ramírez, Cynthia Urías y 'Voldemort'

Como se mencionó anteriormente, Cynthia Urías no se quedó con los brazos cruzados, ya que, demostró el gran cariño que siente por su amiga y colega, Odalys Ramírez, a quien le dedicó un corto pero tierno mensaje en el que le hacía saber cuán agradecida y afortunada se sentía de que la presentadora le dedicara un estado de Instagram, al mismo tiempo, hizo notar que el vinculo que siente por ella es tal que incluso la ve como a su propia "hermana".

Awww me hiciste llorar de amor. Gracias mi hermana anguila, te quiero mucho y saber mi amor y que siempre estaré ahí

Odalys Ramírez y Cynthia Urías

Fuentes: Tribuna, Instagram @odalysrp