Tras el fallecimiento de Isabel II, 'The Crown' ya tiene fecha de estreno; de esto tratará

Londres, Inglaterra.- El 4 de noviembre del 2016, Netflix lanzó lo que se convertiría en una de sus producciones más exitosas, así como más controversiales, The Crown, la crónica que se enfoca en la vida de la Reina Isabel II de Reino Unido, algo que resultó ser sumamente atrayente para las masas porque durante décadas el Palacio de Buckingham ha resaltado por procurar mantener los asuntos privaos dentro de sus puertas, a excepción de unas cuantas excepciones, como las infidelidades del ahora Rey Carlos III, el divorcio de la Princesa Diana, las acusaciones de abuso del Príncipe Andrew, entre otras cosas.

El pasado 8 de septiembre, la monarca Elizabeth perdió la vida en su Palacio de Balmoral, en Escocia, lo que inevitablemente hizo que todos los fans de dicha serie se cuestionaran sobre si ésta continuaría, mientras que los rumores de su posible cancelación salieron a la luz, hecho que rápidamente fue desmentido por los creadores del programa quienes declararon que únicamente cancelarían el rodaje durante 2 semanas en honor a la soberana, pero el show continuaría.

Claire Foy como la 'Reina Isabel II' en la primera etapa de 'The Crown'

Y en efecto, ni bien pasó medio mes del fallecimiento de Isabel II cuando Netflix lanzó el teasser de la, tan esperada, quinta temporada de The Crown, misma que se encargara de abordar los hechos sobre la conclusión del matrimonio de Lady Di con el entonces Príncipe Carlos, así como la explosiva entrevista que dio, donde sacó los trapos sucios de la Familia Real, en la cual llegó´a advertir que el ahora soberano de Reino Unido no sería un buen Rey, al tiempo en el que afirmó que ella no se veía como Reina del territorio inglés.

Este teasser de apenas unos segundos permitió que la gente confirmara que Elizabeth Debicki dará vida al personaje de 'Diana Spencer', así como la fecha de estreno, la cual está programada para el próximo 9 de noviembre, por lo que el drama no faltará en os hogares de los fanáticos de esta serie llena de intrigas, misma que, según fuentes cercanas a los royal, les ha provocado grandes molestias, debido a que los expone como "distantes, egoístas y carentes de empatía". Por otro lado, un segundo informante declaró que The Crown es "horrible y trágica".

