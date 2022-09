Tras ser acosada por un productor, afamada estrella de televisión intenta quitarse la vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el año 2017, el movimiento 'me too' explotó en Estados Unidos, lo que trajo consigo una serie de inesperados y desgarradores testimonios de diversas estrellas de cine y televisión en los que destaparon que la brillante industria del entretenimiento no es tan glamurosa como parece ser, lo que llevó a que se abriera una sucia cloaca llena de acoso e incluso abusos a diversas celebridades.

Una de ellas fue la actriz de la serie de televisión Fresh off the boat, donde la actriz Constance Wu trabajó durante algunos años; sin embargo, parece ser que su estancia en dicho programa resultó ser todo un infierno, hecho que la propia celebridad relató en su nuevo libro, Making a Scene, donde denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un miembro de la producción de quien omitió su nombre.

Fotografía de Constance Wu

La actriz declaró que el comportamiento inapropiado de este hombre, a quien describió como estadounidense-asiático, comenzó ni bien iniciaron las grabaciones. La famosa explicó que su compartimiento era exigente y dominante, ya que, incluso le decía cómo debía vestirse. Wu reveló que, al ser su primer trabajo en televisión, obedeció a su agresor, ya que, consideraba que así funcionaban las cosas en la industria. Constance reveló que, con el tiempo, esta serie de maltratos la volvieron "paranoica" y poco segura de sí misma.

La histrionista declaró que el acoso llegó a convertirse en abuso, un día que ambos fueron enviados a representar al staff de la serie en un evento deportivo, en ese entonces, el sujeto le habría tocado el muslo y luego rozó sus partes íntimas, lo que llevó a Wu a pedirle que se detuviera. Constance reconoció que decidió guardar silencio para no afectar la carrera del productor.

Fotografía de Constance Wu

Tras este abuso, el acoso del productor habría incrementado, lo que llevó a la celebridad a intentar quitarse la vida, pero afortunadamente, un amigo suyo la encontró y la llevó rápidamente urgencias: "fue un momento aterrador que me hizo reevaluar muchas cosas de mi vida", declaró Wu. Luego de aquella experiencia y tras ir a terapia, Constance decidió lanzar su libro de memorias en donde denunció todo el acoso que vivió por parte de el acusado.

