Adiós TV Azteca: Tras pasar 8 años en 'VLA', querido conductor se va de México; así lo captaron

Emiratos Árabes Unidos, Dubái.- Corría el año 2014, cuando un querido conductor y comediante se unía a las filas de Venga la Alegría; sin embargo, después de haber pasado alrededor de 8 años en el matutino de variedades, el famoso sorprendió a sus miles de seguidores después de publicar algunas fotografías en uno de los lugares más famosos del mundo... ¿será que este presentador decidió dejar a TV Azteca?

El 'Capi' Pérez es una de las personalidades de la empresa del Ajusco que ha logrado un rápido ascenso y reconocimiento de la gente, esto es debido a sus hilarantes personajes, así como sus puntuales reportajes, mismos que le valieron un lugar en el elenco principal de la competencia de Hoy, pero esto no es todo, ya que, el comediante también ha aparecido en otros programas de gran éxitos, tal fue el caso de Last One Laughing y La resolana.

Es por esta situación que nadie se esperaba que de un momento para otro se marchara de México, aunque ¿esto es permanente? La realidad es que no, resulta ser que tanto él como su esposa, quien es conocida en Instagram con el sobrenombre de 'Hola Enfermera' se fueron a disfrutar de unas espectaculares vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, en nada más y nada menos que en la afamada ciudad de Dubái, donde la pareja presumió varias fotografías frente a los espectaculares edificios que convirtieron en un sitio turístico a este lugar.

El 'Capi' Pérez se va de vacaciones a Dubái

Cabe señalar que, en las imágenes, el 'Capi' Pérez siempre aparecía posando con la 'V' de victoria, misma que también es conocida por ser el símbolo de 'amor y paz', hecho que fue notado por los miles de seguidores de 'Hola Enfermera', quienes no dejaron de burlarse del conductor de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, ya que, en ninguna otra imagen apareció posando diferente, aún así esto no opacó la sonrisa de emoción que el famoso mostró en cada uno de los retratos.

