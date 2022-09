Adiós 'VLA': Tras abusar de cirugías y firmar con TV Azteca, actriz de novelas reaparece en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien este 2022 hizo su debut en TV Azteca y firmó su primer contrato, dejó sin palabras a los televidentes pues hace un par de días reapareció en los foros de Televisa pese a que sigue al aire en la empresa de la competencia. Se trata de la controversial Lorena Herrera, quien actualmente forma parte de la nueva temporada del reality MasterChef Celebrity México.

La también modelo se dio a conocer luego de su debut en la televisora de San Ángel, donde realizó entrañables melodramas como Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez. Su última novela fue en 2015 y se trató de Amores con trampa, pues luego dijo que había una especie de veto en su contra pues ya no le daban trabajo en la TV.

Antes y después de Lorena Herrera

Posteriormente Herrera, quien ha sido señalada por supuestamente abusar de las cirugías, se quedó sin contrato de exclusividad en la empresa y poco a poco fue apareciendo menos en el Canal de Las Estrellas. Tras haber podido llegar a programas como Venga la Alegría y Ventaneando, el año pasado la actriz regresó a Televisa para participar en la tercera temporada del reality ¿Quién es la máscara? donde se escondió bajo el personaje de 'Sirena'.

Sin embargo, este 2022 le dio un duro golpe a los ejecutivos de San Ángel pues firmó su primer contrato para unirse a las filas de la televisora del Ajusco siendo parte de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México. Lorena ha hecho un gran papel en la cocina más famosa del mundo y por ello los televidentes ya la consideran como una de las favoritas, además de que piensan que debefía de llegar a la gran final.

Lorena participa en 'MasterChef Celebrity'

Y aunque se creía que la actriz de telenovelas estaría vetada de Televisa por un tiempo o al menos mientras siga al aire en el Canal Azteca Uno, hace unos días Lorena regresó a la pantalla del Canal Unicable como invitada de Miembros Al Aire. Durante el programa, Lorena sorprendió a los televidentes pues confesó que ella pretendió al futbolista Braulio Luna hace muchos años pero este simplemente la bateó.

Herrera declaró que durante semanas acudió a un centro nocturno en Acapulco, Guerrero, para estar cerca del exjugador de las Águilas del América y luego de ver que él no tenía iniciativa, ella dio el primer paso pero Braulio simplemente la ignoró: "Mi amiga me dijo: 'No seas tonta, si tanto te gusta, da el primer paso'. Me acerqué a él, le dije que me gustaba y que ya llevaba meses agarrando la misma mesa, y me dijo: 'Tú también me encantas, dame tu teléfono', y nunca me llamó", recordó Lorena.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable