Empleados expondrían el verdadero rostro de Meghan Markle: "Es una sociópata narcisista"

Los Ángeles, Estados Unidos.- A poco más de dos semanas del fallecimiento de la Reina Isabel II, el autor Valentine Low lanzó un explosivo libro en donde varias personas que fueron empleados de Meghan Markle tuvieron la oportunidad de ver el verdadero rostro de la actriz de Suits y resulta ser que éste no sería tan dulce como el que muestra ante las cámaras, ya que, en diversas ocasiones llegó a ser tachada como alguien que suele abusar del personal del Palacio.

De acuerdo con información del libro Coutiers: The Hidden Power Behind The Crown, una de las personas que llegó a trabajar junto a la celebridad de Los Ángeles la calificó como una "sociópata narcisista", mientras que otros más decidieron no ocultar nada y afirmaron que la exroyal habría tenido un comportamiento desagradable para con los trabajadores de la Casa Real; sin embargo, la declaración más explosiva fue dada por una persona que, tal parece, pidió que no se le nombrará en el libro.

Todos sabían que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz. Ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día

Por otro lado, el medio The Post lanzó información de que Meghan le habría presentado a Netflix un proyecto desde el 2018, algo que en primera instancia no cuadraría con el estatus de la actriz, quien en aquel entonces aún formaba parte de la Familia Real Británica, por lo que no podría haber entablado ninguna relación con la plataforma de streaming, ya que, como muchos saben, los royal no pueden trabajar en el medio del espectáculo. Por su parte, Harry corroboró esto, ya que, según datos de The New York Post, él habría afirmado que no pensaba en asociarse con el servicio hasta que abandonó su estatus como Príncipe, 2 años después.

Cabe señalar que, anteriormente, ya habían surgido rumores de que Meghan solía tratar mal a sus empleados, de hecho, en el 2018, resonó muy fuerte un presunto pleito en el que Markle y Kate Middleton estuvieron involucradas. En aquella ocasión, la esposa de William habría discutido con la actriz de 41 años porque precisamente había tratado mal al personal de Buckingham. Otro dato que llegó a los tabloides fue que los altos rangos de la realeza llegaron a reprender a la duquesa por su comportamiento, pero ella alegó que no era su responsabilidad "mimar a nadie".

