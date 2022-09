Escándalo en la TV: Ex de Sergio Mayer Morí confirma romance con cantante 30 años mayor que ella

Ciudad de México.- Dentro de la televisión mexicana ha habido un escándalo que ha sacudido a la audiencia, pues con base a lo expuesto por la modelo Natália Subtil, el hijo de la actriz Barbara Morí y el cantante Sergio Mayer, es decir, Sergio Mayer Morí, no ha cumplido con las obligaciones que tiene como padre, pues la antes mencionada lo denuncia por omitir el pago de la pensión alimenticia, algo que a su vez ah sido motivo de pronunciamiento por parte del exGaribaldi.

Sin embargo, a pesar de todo este escándalo, la modelo ha decidido sumarle uno más a su vida, pues conformó que cuando tenia apenas 19 años de edad sostuvo un romance con un reconocido cantante quien es 30 años más grande que ella, evento que tuvo que callar pues la persona en cuestión le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Se trata del ganador del Grammy, Lenny Kravitz.

Instagram @lennykravitz

Ante las cámaras de El minuto que cambió mi destino, Subtil detalló que conoció al intérprete de American Woman, Fly Away y Again durante un concierto que éste ofreció en Brasil donde ella le pidió una fotografía, algo por lo quede inmediato el originario de Nueva York la invitó a salir, por lo que ella accedió dando pie a que iniciara una relación en tres ambos a pesar de la diferencia de edades.

"Hace un concierto en la playa, es un concierto gratis. frente al Copacabana Palace, de hecho arman como un puentecito para que el cruce por arriba. Después del concierto yo le pedí una foto así de metiche y me invitó a salir esa noche, que iba a conocer el baile, la samba y todo eso, y me preguntó si quería ir y fui con unas amigas más que estaban con nosotros", declaró.

Instagram @nataliasubtil

A modo de contar su romance con el cantante, la modelo mencionó que en aquel entonces él estaba viviendo en Río de Janeiro; incluso mencionó que su relación fue "muy bonita", al grado de llevarla con frecuencia a conocer la hacienda que poseía, lugar en donde ambos estuvieron cerca de ocho meses, tiempo en donde ella asegura no estar segura de su se enamoró del papá de la actriz Zöe Kravitz.

"No sé si me enamoré, era muy chavita, pero era algo lindo y me sentía bien y todos, obviamente no sólo eran dos personas viviendo en la casa, había mucha gente viviendo en la casa, y estaba preparando su disco... Estaba construyendo el estudio. Se supone que ahí grabó un disco que se llama Love Revolution, que es el disco de esa época".