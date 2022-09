¿Estrena novio? Tras terminar con Alejandro Nones, Geraldine Bazán aparece con misterioso hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz Geraldine Bazán logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación debido a que reapareció en un evento público del brazo de un misterioso galán y esto dio pie a que se desataran rumores de que ¿está estrenando romance?. Como se recordará, hace unos cuántos días la también modelo mexicana descartó tener una relación con Alejandro Nones.

Hace unos meses, cuando la querida actriz de 39 años de edad se unió al elenco del melodrama de Televisa Corona de Lágrimas 2 surgió el rumor de que ella y el actor venezolano habían iniciado un noviazgo y las especulaciones se hicieron más fuertes luego de que ellos se dejaran ver desfilando juntos en el Festival de Cannes en Francia, donde posaron muy pegaditos, abrazados y hasta tomados de la mano.

Alejandro Nones y Geraldine terminaron su relación

Sin embargo, hace unos días Bazán rompió el silencio y confirmó de una vez por todas que ella se encontraba soltera pero feliz por todo el trabajo que tiene, además de que declaró que no tiene intenciones de volver a casarse aunque sí quiere tener una pareja estable: "Soy una mujer que ya tiene hijos, independiente, ya me casé, ya me divorcié y lo que quiero es tener un compañero de vida que me tome de la vida y hagamos proyectos juntos".

Recientemente la exesposa de Gabriel Soto, de quien se divorció en 2018 luego de acusarlo de una infidelidad con Irina Baeva, fue captada en un evento público de una importante tienda departamental e impactó a todos pues no arribó sola y se dejó ver tomada del brazo de un misterioso galán. Incluso en la cuenta de Twitter del Canal de Las Estrellas retomaron la imagen que compartió la actriz con este hombre.

En días pasados Geraldine había provocado furor pues en una entrevista con Adela Micha para su programa de YouTube ella dejó muy en claro que jamás se podría reconciliar con el padre de sus hijas Elissa Maria y Alexa Miranda. Antes de arribar a la alfombra del mencionado evento, la actriz preguntó mediante sus seguidores de Instagram quién pensaban que sería su cita en esta ocasión y luego reveló la identidad del galán que la acompañó.

Aunque muchos internautas creyeron que la guapísima exactriz de TV Azteca se llevaría a alguna de sus 'Mosqueteras' u otros pensaban que aparecería con Alejandro Nones, en realidad fue su hermano Ángel Claude quien la acompañó. Bazán apareció luciendo un hermoso vestido negro corto con detalles de pedrería en el cuello, el cabello recogido y los labios rojos, mientras que su acompañante llevó un clásico traje negro.

Geraldine presumió que su cita era su hermano

