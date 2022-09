Explosivo libro revelaría la causa por la que Meghan Markle y Harry dejaron a la Familia Real

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- A tan sólo 42 horas de que el libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown fue publicado, diversos hechos que podrían poner en vergüenza a la pareja de Meghan Markle y Harry Windsor han salido a la luz, entre ellos los fieros maltratos a los que la duquesa de Sussex habría sometido a los miembros de su personal, así como algunas pistas sobre las verdaderas causas por las que la pareja abandonó a la familia real.

En la investigación realizada por Valentine Low, quien recopiló una gran cantidad de testimonios de los miembros de la Casa Real, supuestamente, la actriz se Suits se casó con el hijo menor de la Princesa Diana con la esperanza de convertirse en una Beyoncé británica, ya que, aspiraba a mantener una vida digna de una celebridad, pero con las ventajas de pertenecer a la realeza; sin embargo, parece ser que, cuando la actriz, de 41 años, se topó con la realidad ésta no fue tan divertida como ella esperaba.

Creo que Meghan pensó que iba a ser la Beyoncé del Reino Unido

Otro testimonio reforzó esto después de que uno de los sirvientes del Palacio de Kensington, donde la pareja vivía, rechazó diversos artículos que grandes compañías de perfumería, moda y joyería enviaban a Meghan. De acuerdo con sus declaraciones, el protocolo real dictaba que ningún miembro de la familia real podía aceptar obsequios comerciales; sin embargo, esto desató la furia de la actriz e inmediatamente tuvo un enfrentamiento con el empleado.

Esta situación, aunada a una serie de reglas que debía seguir incluso en el ámbito de lo privado, provocaron la creciente molestia de la nativa de Los Ángeles, por lo que más temprano que tarde, la pareja comenzó a considerar marcharse de la vida real. Según algunos informes, Harry envió un correo electrónico a su padre, el actual Rey Carlos III para consultarlo sobre sus deseos de mudarse a Estados Unidos con Meghan, pero éste le respondió que, para resolver el asunto, las familias de las cuatro casas debían reunirse y discutirlo.

Según se sabe, Isabel II solicitó que los miembros principales de cada casa se encargaran de resolver el asunto y se propusieron diversas opciones, como que Meghan y Harry tendrían permitido alejarse de sus deberes reales 1 vez por mes, para que así, se ocuparan de sus asuntos personales. También se propuso que dejaran de obtener ganancias por parte de la corona, entre otras cosas; sin embargo, no fue sino hasta que la soberana declaró que solo podían elegir estar dentro o fuera, fue que ambos optaron por marcharse.

Cabe señalar que, un hecho que llamó poderosamente la atención de esto, es que, al menos 6 meses antes de que los esposos abandonaran la vida real, ya tenían confirmada su entrevista con Oprah Winfrey, así como previos tratos con Netflix, Apple+ para una serie en la que apareciera Harry y otros tratos con Disney para que Meghan diera su voz en off.

