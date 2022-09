Fueron rumores: Olivia Wilde y Harry Styles siguen siendo novios y estas FOTOS lo comprueban

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace algunos días se esparció el rumor sobre una posible ruptura entre el actor y cantante Harry Styles y la actriz Olivia Wilde debido a que ambos se mostraron distantes durante la premiere de la cinta Don't worry darling sucedida durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, misma que ambos protagonizan y que, dicho sea de paso, se vio opacada por más rumores esta vez por mala relación entre los miembros del proyecto y lo que llevó a que se vaticinara como un fracaso en taquilla.

Aunque la cinta ya se estrenó y la critica asegura que el drama que se vivió fuera de pantalla es mucho mejor que la cinta misma, parece ser que la pareja conformada por el cantante de 28 años y la actriz 10 años mayor continúa ‘derramando miel’, pues recientemente los vieron juntos en las calles de Nueva York, lo que dejó ver que todo se trató de un chisme que ni así pudo ayudar a que la cinta fuera un éxito.

De acuerdo con medios estadounidenses, el intérprete de As it was abrazaba y besaba con mucha euforia a su pareja mientras ambos visitaban Manhattan, todo en el marco en que el cantante concluyó con la residencia que tenía en el Madison Square Garden el pasado miércoles 21 de septiembre y donde reunió a miles de fanáticos, entre ellos al cantante John Bon Jovi quien también no fue ajeno a esta serie de conciertos.

Cabe destacar que Wilde recientemente estuvo como invitada en el programa The Late Show with Stephen Colbert donde no solo desmintió que su pareja le hubiera escupido al actor Chris Pine previo a la proyección de la cinta, sino que además lo defendió con tal ahínco que dejó claro que estaba muy enamorada del cantante, lo que ya venía desmintiendo los rumores de una separación aunque fue hasta la difusión de las imágenes que el público lo tuvo claro.

