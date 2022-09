Guapa conductora de 'VLA' confirma que Emilio Osorio la buscó tras terminar con Karol Sevilla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque apenas van unos días desde que se confirmó el rompimiento de Karol Sevilla y Emilio Osorio, una guapa conductora del programa Venga la Alegría: Fin de Semana anunció que ya estaba saliendo con el famoso cantante y actor. La famosa de TV Azteca destapó que el popular hijo de Niurka Marcos la buscó mediante redes sociales desde hace 1 año pero ahora que él está soltero ya tuvieron su primera cita.

Se trata de la joven Alana Literas, quien saltó a la fama hace varios años luego de participar en el reality MasterChef Junior y quien acaba de informar que sí está saliendo con Emilio pero aclaró que solo son amigos. Como se recordará, durante esta semana se destapó que el protagonista de telenovelas de Televisa ya había puesto fin a su relación con Sevilla, con quien duró de novio poco más de 1 año.

Emilio y Karol Sevilla terminaron su relación

Antes de subir al escenario en su más reciente concierto, el también heredero del productor Juan Osorio accedió a platicar con los reporteros acerca de su separación con la protagonista de Soy Luna y aquí confesó que ella siempre será una persona muy importante en su vida: "Es una persona especial para mí, para toda mi vida, tengo una canción con ella, hoy la voy a cantar y dedicadísima para ella", declaró ante los reporteros de VLA y otros medios.

Emilio explicó frente a los medios que él jamás ocultará si tiene pareja o no, pues cree que a sus 19 años no le corresponde estar metido en este tipo de polémicas pero se negó a responder porqué terminó con Karol. Ya en el foro del programa, la conductora Gaby Ramírez tomó la palabra para anunciar que Osorio podría estar teniendo una nueva conquista y que se trata de nadie más y nadie menos que Alana Literas.

Alana, incómoda por rumor de romance con Emilio

La joven conductora se dejó ver muy incómoda y sonrojada por ser exhibida en televisión nacional, sin embargo, aclaró que no tiene un noviazgo con Emilio: "Somos amigos, hay amistad". Alana explicó que estuvo en el concierto con Emilio y luego se fueron a cenar pero no dejó de repetir que no hay nada de romance: "O sea, literal es una amistad, ya había hablado con él hace 1 año, me dijo soy tu fan y me dijo éxito en tu chamba".

Posteriormente Gaby destapó que este domingo el hijo de Niurka y su compañera de programa saldrían al cine este domingo y ella se sonrojó aún más: "Otro chisme es que hoy van a ir al cine". Alana confesó que Emilio la volvió a buscar ahora que él está soltero y añadió: "Es una increíble amistad, vivimos situaciones al mismo tiempo, somos como amigos, amigos", expresó con una sonrisa y le envió un saludo al cantante.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva