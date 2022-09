Horóscopos 25 de septiembre: Mhoni Vidente revela las predicciones para cada signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Excelente domingo, estimado lector! Este 25 de septiembre, la pitonisa y tarotista Mhoni Vidente nos trae sus predicciones correspondientes a cada signo zodiacal, en los horóscopos de hoy. En caso de que quieras conocer lo que los astros te deparan en temas de amor, dinero, salud o trabajo, te invitamos a seguir leyendo para saber qué viene para ti en el futuro.

Horóscopos de Mhoni Vidente correspondientes al domingo 25 de septiembre del 2022

Aries

Con poner un poco de tu parte, puedes tener un día que será realmente estupendo, gracias a la protección de Júpiter, que en estos momentos se encuentra en Aries. Será un día de apreciación material y humana en el cual podrás hacer todo lo que te gusta; perfecto para estar junto a la familia.

Tauro

Tu intención para este día es descansar y reponer fuerzas, sobre todo porque tienes un gran cansancio mental. No obstante, esto no será posible, debido a que llegará una sorpresa que te dará mucha alegría, así que al final tendrás un día muy feliz y descansarás, aunque no de la manera que pensabas.

Géminis

Te vendrá bien hacer un viaje y alejarte de tu ambiente habitual, incluso ir a algún sitio que esté cerca del mar o del rio, el cual servirá para que su mente esté serena y que detenga los cientos de pensamientos que hay en tu interior. Si bien te gusta relacionarte con otros, hoy te vendrá bien estar solo.

Cáncer

Si bien nada indica que tendrás un mal día, la Luna y otros planetas te advierten de que hay un riesgo de que te deje la melancolía y que te encierres en tu mundo interno de una manera un poco negativa. Afortunadamente será un bajón momentáneo y que no pasará de este día.

Leo

Hoy pasarás un día con nostalgia y desmotivado, aunque en general te irá muy bien, estando rodeado por personas que te quieren. En tu corazón, estarás deseando volver a la carga de nuevo y continuar con la buena racha en tu trabajo, acercándote cada vez más a lograr tus objetivos; no te preocupes, en general te espera un buen día.

Virgo

Generalmente, el día no será lo más agradable que quisieras, pues no podrás evitar que te invadan las numerosas preocupaciones y que te invada la ansiedad. La Luna nueva podría agravar esta situación, así que es probable que te sea complicado dominar esas inquietudes y que recuperes la calma de nuevo.

Libra

El Sol y la Luna formarán una conjunción en tu signo, lo que hará que sea un día especialmente importante para ti, desde el punto de vista emocional. El corazón y los sentimientos estarán por encima de la cabeza, por lo que tendrás algo de inestabilidad emocional; por la tarde podrían presentarse las tensiones.

Escorpio

Estarás contento y lleno de vitalidad por la mañana, aunque un poco más introvertido y meditativo por la tarde o hacia el final del día. Después de un día muy agradable y en algunos momentos feliz, te terminarás sumiendo en tus pensamientos, los cuales te pondrán algo melancólico.

Sagitario

Las influencias de los planetas serán muy favorables para ti y recibirás mucha fortuna de parte del Sol, la Luna y Júpiter, por lo que puedes tener un día afortunado y feliz, con muy poco de tu parte. Estarás lleno de optimismo y convencido de que el éxito llegará a tus manos.

Capricornio

Será un día agradable y festivo, que en un principio empezarás así, pero poco a poco se te terminará complicando debido a problemas inesperados en tu vida íntima. Será un día de sorpresas, pero en esta ocasión no serán agradables; cuidado con lesiones o accidentes.

Acuario

Hoy más que nunca necesitarás hacer lo que sientes y estar solo con aquellas personas con las que realmente te sientes bien, pues vienes acarreando mucha tensión y cansancio mental estos últimos días. Si no puedes hacer lo que deseas o estar con la persona que quieres, te conviene aislarte un poco del entorno que te rodea.

Piscis

Te levantarás con muchas ganas de hacer cosas, por lo que será un día excelente si quieres practicar algún deporte, o bien, hacer alguna excursión o viaje corto. También debes tener cuidado porque hoy andarás con muchas ganas de pelear y discutirás con cierta facilidad, por lo que te conviene buscar algo de paz.

Fuente: Tribuna