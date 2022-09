Maite Perroni anuncia su nuevo proyecto en Netflix y el público ¿la destroza?: "No sabe actuar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Maite Perroni se encuentra en su mejor época, por un lado está triunfando en el amor, ya que, hace pocos días trascendió la noticia de que se comprometió con su novio, el exesposo de Claudia Martín y exproductor de Sale el Sol, Andrés Tovar; pero esto no es todo, ya que la exRBD ha tenido una agenda llena de proyectos durante este 2022 con la segunda temporada de Oscuro Deseo, el estreno de Octava Cláusula en Prime Video y en el cine con Sin ti no puedo.

Recién la tarde del pasado sábado, 24 de septiembre, la protagonista de Cuidado con el ángel y Cachito de cielo compartió el promocional de su nuevo proyecto en Netflix, Tríada, serie que pertenece a los creadores de Oscuro Deseo, Epigmenio Ibarra y Kenya Márquez. Parece ser que esta nueva producción seguirá la misma línea que la también empresaria ha tenido durante su carrera artística reciente, es decir que se tratará de thriller de misterio del que poco se puede saber con el comercial. Lo que sí se sabe es que la celebridad dará vida a tres personajes diferentes.

Feliz de haber compartido esta tarde de tudum el teaser de 'Tríada' que llegará próximamente a Netflix con mucho misterio, drama y secretos

Si bien la actriz se encuentra muy emocionada por el estreno de este nuevo proyecto, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento, parece ser que, gran parte de los usuarios de Facebook que siguen a la fanpage de Netflix no se encuentran satisfechos con la selección de Maite como la protagonista de esta nueva historia y es que, en cuestión de horas la publicación se llenó de comentarios negativos hacía la actriz.

Mta con su 'Lupita Fragmentada', neta nadie se creyó sus tres personalidades porque yo solo seguí viendo a Marichuy con 3 pinados distintos accidentándose en toda la serie. Ya Netflix mejor hubieras subido 'Lazos de amor" en otro comentario s podía leer "Qué afán de hacernos creer que Maite es buena actriz, no sabe actuar", mencionó otra persona

Críticas en la fanpage de Netflix para Maite Perroni

Críticas en Facebook para Maite Perroni

Si bien en Twitter también hubo críticas negativas hacía Maite como: "Justo así de mala y sobrevalorada", también hubo comentarios positivos para la famosa, en el que la defendían e incluso se autodenominaban como grandes fanáticos de la actriz, tal como en el siguiente tuit: "Maite Perroni. La amo. Es lo mejor que podría suceder" o "Ya quiero verla. Todo lo que haga Maite Perroni me sorprende", aseguró otro fan de la celebridad.

