Pleito en Televisa: Arath de la Torre confiesa que no le gusta trabajar con famoso actor ¿de 'Hoy'?

Ciudad de México.- El famoso presentador y actor Arath de la Torre sin duda alguna es una de las personalidades de Televisa más controversiales del momento y es que semana a semana se logra meter en una nueva polémica. Recientemente el originario de Cancún, Quintana Roo, otra vez logró dejar sin palabras a los televidentes del Canal de Las Estrellas pues confesó a qué actor no soporta y además no quiere volver a trabajar con él.

El esposo de la actriz Susy Lu ha dado muchísimo de qué hablar durante los últimos meses y es que además de que se especuló que había sido infiel a su matrimonio, también fue cancelado en las redes sociales por hacer un denigrante comentario en contra de los Voladores de Papantla. Luego de toda esta controversia se dijo que el remake de la serie Dr. Cándido Pérez fue un fracaso debido a su pésima imagen.

Recientemente el conductor estelar del programa Hoy, a donde se unió hace poco más de 1 año, una vez más logró provocar tremendo revuelo con sus declaraciones y es que admitió frente a las cámaras de la empresa de San Ángel que no soporta a un famoso actor. La sorpresiva noticia fue compartida en el sitio oficial del Canal de Las Estrellas y todos los televidentes quedaron sorprendidos al conocer el nombre del actor que no soporta Arath.

El actor de 47 años recientemente estuvo de invitado en el programa +Noche con Israel Jaitovich al lado de su esposa y se sometió a una serie de fuertes preguntas que lo hicieron sudar y aunque tenía la posibilidad de no contestar, recibiría de castigo un vaso de agua en la cara por parte del anfitrión. Muy al estilo de su controversial sentido del humor, De la Torre contestó varios de los incómodos cuestionamientos y dejó en shock.

La primera pregunta que respondió Arath fue qué actor no es 'santo de su devoción' y sin pensarla mucho admitió que se trataba de Plutarco Haza, asegurando que su colega estaba enterado de ello: "No puedo decirlo... que me caiga mal así ¡Plutarco Haza!, no lo soporto, perdón, Plutarco pero no me caes bien y lo sabes", expresó. Hasta el momento se desconoce si el conductor estaba bromeando o si es verdad que no tolera al exesposo de Ludwika Paleta.

