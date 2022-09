Shock en Televisa: Yolanda Andrade hace pedazos a Pati Chapoy por difamarla en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora de Televisa Yolanda Andrade de nueva cuenta logró meterse en una fuerte polémica y es que ahora arremetió en contra de Pati Chapoy por haberla difamado en una reciente emisión del programa Ventaneando. Mediante redes sociales, la titular de Montse&Joe le envió una fuerte advertencia a la líder de los espectáculos y también a su controversial colaborador Daniel Bisogno.

Como se recordará, en los últimos días la originaria de Culiacán, Sinaloa ha estado arremetiendo en contra de Laura Zapata pues asegura que esta actriz ha sido mantenida por su amiga Thalía. Incluso la también actriz de telenovelas como Ramona afirmó tener pruebas para demostrar que Zapata recibía miles de dólares por parte de la esposa de Tommy Mottola para la manutención de doña Eva Mange.

Tras estas fuertes acusaciones la exconcursante de MasterChef Celebrity por supuesto que salió a defenderse y además recibió apoyo de Chapoy y Bisogno. En una reciente transmisión del programa de TV Azteca tanto Pati como 'El Muñe' le pidieron a Andrade no admirarse de que Laura haya sido mantenida pues la acusaron de haberle pedido dinero al exboxeador Julio César Chávez durante mucho tiempo:

¿Y quién era la persona que le extendía la mano en Culiacán a Julio César Chávez?... Yolanda", dijo la periodista.

Yolanda, tenemos información de una buena fuente que dice que Yolanda y Monserrat Oliver se aparecían en casa de Julio César, tocaban el timbre y a ver si les prestaba algo", añadió Daniel.

Como era de esperarse, Yolanda no se pudo quedar de brazos cruzados ante esta delicada acusación y mediante su cuenta oficial de Twitter amenazó a Pati y le exigió que compruebe todo lo que dijo sobre ella, así como también a Bisogno: "Cuidado con tu lengua y manita Pati Chapoy, tú y tu botarga me tienen que enseñar esas pruebas.... No le mientan a la gente ¡Te reto a las pruebas mentirosa!", escribió la conductora de San Ángel.

Pero por si fuera poco el propio boxeador Julio César, quien también trabaja en el Ajusco como comentarista de deportes, escribió un mensaje en Twitter en donde señaló que Chapoy estaba mintiendo y le pidió comprobar mejor sus fuentes: "Mi querida Pati, tu fuente de información está mal puesto que jamás me pedían dinero ni Yolanda ni Montse", dijo el campeón mexicano. Hasta el momento 'La Chapoy' no ha respondido a esta fuerte controversia.

Julio César también dijo que Pati mintió

Fuente: Tribuna y Twitter @yolandaandrade