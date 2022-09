Tras sufrir un accidente en pleno concierto, querido cantante es hospitalizado y cancela show

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Normalmente, cuando un artista se presenta a dar un concierto, éste suele practicar en el recinto para conocer de mejor manera el lugar y saber qué tan lejos o cerca puede caminar o bailar por el escenario; sin embargo, esto no exenta el hecho de que, en ocasiones, pueden surgir percances por la mala estructura de la base que sostiene al artista, tal como le ocurrió a un afamado cantante, de apenas 27 años, quien al parecer no ha logrado recuperarse de su incidente.

Hace 1 semana, el rapero Post Malone se presentó en un concierto en St. Louis, Estados Unidos; sin embargo, mientras se encontraba dando un espectáculo, el famoso cayó debajo de una rampa que se encontraba mal colocada en el escenario, de acuerdo con algunos informes, el rostro y el cuerpo del joven cantante se estrellaron abruptamente contra el suelo, pero el pánico cundió cuando la gente se percató de que el famoso no se levantaba, por lo que el equipo médico del staff corrió a auxiliarlo.

A casi 7 días de estos hechos, el famoso sorprendió a sus miles de seguidores en Twitter, después de que compartió un comunicado en el que explicó que no podría presentarse al concierto que tenía preparado en Boston para este fin de semana y es que, parece ser que las heridas del cantante fueron mucho más graves de lo que se podía prever, ya que el mismo Post reveló que siente gran "dolor" cada vez que se mueve o incluso respira, por lo que es evidente que no podrá dar el show.

Me cuesta mucho respirar y siento un dolor punzante cada vez que respiro o me muevo. Estamos n el hospital ahora, pero con el dolor no puedo hacer el programa esta noche. Lo siento mucho

Cabe señalar que en la misma publicación, Post Malone declaró que, durante el día de ayer, se sentía bien, pero el problema ocurrió hasta este domingo, 25 de septiembre, cuando sintió un "crujido" en el lado derecho de su cuerpo. Hasta el momento, el intérprete de 'Sunflower', 'Better Now' y 'Rockstar' no ha confirmado que sus dolencias actuales estén relacionadas con su aparatosa caída, pero existe una gran posibilidad de que esto sea así. Como sea que se diera la situación, los fans del rapero tendrán que estar pendientes de las actualizaciones que éste vaya dando en sus redes sociales.

