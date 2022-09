TV Azteca: ¿Qué famoso saldrá de 'MasterChef Celebrity' este domingo 25 de septiembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 25 de septiembre famosos como Talina Fernández, Arturo López Gavito y Margarita la Diosa de la Cumbia volverán a la cocina más famosa de México para defender su lugar dentro del reality MasterChef Celebrity y lastimosamente uno de ellos será eliminado. Como se recordará, la semana pasada quien tuvo que abandonar el programa fue Alan Ibarra.

El famoso cantante mexicano no pudo seguir en la competencia de TV Azteca debido a que el tamal que presentó en el reto de la eliminación no conquistó a los jueces, quienes son José Ramón Castillo, Betty Vázquez y Pablo Albuerne. Alan no apareció en la primera parte del programa y se perdió de la 'masterclass' que les dio un experto tamalero a sus compañeros, lo cual lo puso en desventaja y por ende quedó fuera.

Macky y su equipo estuvieron salvados

En los avances que ha mostrado la producción para este domingo 25 de septiembre se puede ver que los concursantes se enfrentarán a un reto de altura donde saldrán a cocinar a la terraza de un enorme edificio y al parecer las emociones estarán a tope. Incluso se puede ver que Margarita explota contra sus compañeros y rompe en llanto mientras reclamada que ella no está en el reality para que la humillen.

Por otro lado se alcanza a observar que en esta ocasión los personajes que probarán los platillos de los concursantes serán integrantes del programa Venga la Alegría y también de su versión Fines de Semana. Personalidades como Tábata Jalil, Los Destrampados, Martín Farfán, Cyntia González y Alana Literas llegarán al concurso para probar los alimentos que prepararon los famosos que buscan conquistar la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

Otra situación que se alcanza a percibir en el avance es que un invitado de la Realeza llegará al foro del programa conducido por Tatiana y se puede observar que se trata de Fernando Stovell, un chef mexico-británico que le cocinó a la recién fallecida Reina Isabel ll. Esta semana no se filtraron spoilers sobre quién será el próximo eliminado y habrá que esperar hasta el fin del capítulo de esta noche para saber que celebridad dejará la cocina de MasterChef.

Fuente: Instagram @MasterChefMX

Fuente: Tribuna