Adiós 'Hoy': Tras retiro de Televisa y romance con productor, actriz llega a 'VLA' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien tuvo un romance con un famoso productor y lleva varios años retirada de Televisa, sorprendió a los televidentes de TV Azteca debido a que la mañana de este lunes 26 de septiembre reapareció en el programa Venga la Alegría y se ahogó en llanto. Se trata de Sandra Montoya, quien el pasado fin de semana sufrió un intento de asalto a mano armada.

La también cantante mexicana empezó su carrera artística en la empresa de San Ángel grabando capítulos para el desaparecido programa Mujer, casos de la vida real y luego grabó el melodrama Velo de novia, donde tuvo la oportunidad de conocer a Juan Osorio con quien estuvo a punto de casarse, sin embargo, ella lo rechazó. Luego realizó otras novelas como La fea más bella, Contra viento y marea, Mariana de la noche y Hasta que el dinero nos separe.

Lamentablemente Sandra vivió un aterrador momento hace varios días cuando fue encañonada por fuera de su domicilio, en lo que al parecer fue un intento de asalto. Durante la mañana de este lunes la actriz dio una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría, competencia directa del programa Hoy, para contar todos los detalles del peligroso suceso y además declaró entre lágrimas que ahora teme por su vida.

La actriz de obras de teatro como Amor de Tres recordó cómo le hizo para escapar de su agresor, sin embargo, reconoce que estuvo en riesgo de morir mientras trataba de ahí: "Recuerdo la cara del hombre, pero al momento que salí corriendo el tipo me pudo haber pegado un balazo por la espalda, tenía las llaves ahí y no se robaron el carro. Para variar se fugaron, pero lograron captarlos ahí por las cámaras", explicó.

Ahogada en llanto, la exnovia del exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco admitió que desde el momento del intento de asalto ella vive intranquila y agradeció que sus hijas no estén en la CDMX: "Sí tengo miedo, tengo miedo porque… miedo y rabia, miedo y coraje, la verdad también gracias a Dios mi hija vuela de aquí, la saco de aquí, la otra ya no está aquí", declaró ante las cámaras de la televisora del Ajusco.

Sandra, quien también participó en programas como Vida TV, reveló que ella ya ha recibido amenazas de muerte y dijo que por esta misma razón de inmediato acudió a poner la denuncia correspondiente: "Si nos quedamos callados, nos van a seguir acabando". Asimismo, la también violinista mexicana aprovechó su aparición en VLA para reiterar que ella no es una persona con bienes y mucho dinero, por lo cual no sabe porqué fue víctima de este intento de asalto:

Tomen consciencia, ¿por qué salen a hacerle daño a la gente?, yo no soy una mujer de dinero, a mí no me busquen con fines de conseguir dinero porque yo no vengo de una familia de dinero, yo no soy una mujer adinerada", expresó.