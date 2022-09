Adiós Televisa: Tras fracaso en TV Azteca y rechazo por kilos de más, exacadémica llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conocida exparticipante de La Academia, quien fue eliminada de famoso programa de TV Azteca este domingo, se une al elenco de Venga la Alegría, dando un duro golpe al programa Hoy de Televisa. Se trata de Nadia Yvonne, quien debutó en el Ajusco al ser parte de la Primera Generación del reality musical en el 2002. Desde entonces, la cantante ha desarrollado una importante carrera en la música.

Como se recordará, hace unos meses Nadia apareció en el matutino Venga la Alegría: Fin de semana, donde abrió su corazón y confesó que pasó por una dura depresión cuando estaba en la cima de su carrera. Además, hace unos años habló para Ventaneando y habló del difícil rechazo al que se enfrentó de parte de productores de televisión por no tener el cuerpo y el rostro de una protagonista, lo que le cerró las puertas en la actuación, impidiendo que debutara en telenovelas.

"Fui blanco de burlas en cuanto a mi físico porque siempre he sido como de cara redondita... Recuerdo, al alguna vez, fui con un productor a pedir alguna oportunidad en una novela y me dijo 'mírate, tú no eres para estar en una novela, para ser una protagonista'", reveló la artista mexicana originaria de Oaxaca. Tras unos años desaparecida el Ajusco, este 2022 Nadia volvió a la televisión pues participó en La Academia 20 años, haciendo una presentación inolvidable con Yahir, con quien tuvo un romance en el reality.

La reconocida intérprete de 39 años también participó en el reality de cocina MasterChef Celebrity México, sin embargo, este domingo fue la eliminada luego de no poder convencer con su sazón al jurado. Por este motivo, la exacadémica acudió este lunes 26 de septiembre al foro de Venga la Alegría como invitada, para platicar acerca de su experiencia en el reality y lo que sintió al saberse eliminada.

De repente veo que definitivamente me tocó a mí y dije: 'no puede ser, acababa de regresar'. Sentía que regresaba para darlo todo y que me sacan", contó.

Y es que como se recordará, Nadia se ausentó varios programas de la competencia por motivos de salud, pues dio positivo a Covid-19 y contagió a su madre, quien se puso grave y tuvo que atenderla. Flor Rubio comentó que probablemente parte de lo que contribuyó a su salida fue que perdió el ritmo que traía: "Completamente (me costó trabajo) Uno pierde este asunto de estar alerta, la práctica, además estaba muy cansada", explicó muy sonriente.

