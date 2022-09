Adiós TV Azteca: Tras boda con Carlos Rivera y renunciar a 'VLA', Cynthia Rodríguez llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras estar 17 años en las filas de TV Azteca y renunciar al matutino Venga la Alegría el pasado mes de agosto, Cynthia Rodríguez aparece en redes de Televisa, desatando rumores de que sí llegaría a la competencia del Ajusco. Como se recordará, la conductora y exparticipante de La Academia originaria de Coahuila se casó en secreto con el también exacadémico (quien ganó la tercera generación) Carlos Rivera en España el pasado mes de junio, desatando furor.

Luego de varios meses paseando por Europa, pues acompañó a su ahora esposo en compromisos laborales además de disfrutar su luna de miel, la presentadora regresó a México y anunció su salida del matutino Venga la Alegría, en donde estaba desde el 2019 tras salir del aire Todo un Show. Desde entonces, se ha rumorado que la también actriz se iría a la televisora de San Ángel, donde trabaja su esposo pues será investigador de nueva cuenta en la cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara?.

Y aunque esto no se ha concretado, y ella había declarado en Venga la Alegría que su salida presuntamente no sería permanente, no ha regresado al elenco. ¿Será que se integra al elenco del programa Hoy? Hasta ahora se desconoce, sin embargo, a casi tres meses de contraer matrimonio con Carlos Rivera luego de 6 años de relación, Cynthia aparece en redes de Televisa. Sí, la artista mexicana apareció en un tuit publicado en Las Estrellas que reveló algo conmovedor de su relación con Rivera.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Aunque durante todo su romance fueron muy discretos y nunca publicaban fotografías juntos ni se presentaban en eventos como pareja, poco a poco han dejado caer el hermetismo que siempre los caracterizó pues dieron tremenda sorpresa a sus fanáticos, motivo por el cual se volvieron tendencia. Y es que Carlos lanzó un nuevo video musical hace unos días llamado Digan lo que digan, donde la conductora hace una pequeña aparición.

Los labios de Cynthia fueron reconocidos de inmediato por seguidores en una de las escenas del videoclip, en donde dice la frase 'y seguiremos', poniendo de cabeza las redes sociales. Además, la también cantante ha presumido la canción del artista y le ha dedicado varios mensajes amorosos. Aunque también se ha dicho que la conductora estaría embarazada, ambos lo han negado pero han sido enfáticos en asegurar que buscan formar una familia juntos, aunque mantendrían en privado el proceso.

Captura de pantalla de YouTube

"Siempre he sido de bajo perfil en mi vida personal, he tratado de diferenciar al Carlos Augusto Rivera Guerra del Carlos Rivera, porque ahí es cuando los artistas nos volvemos locos y ha sido una manera muy buena, eso ha hecho que yo llegue a este punto después de tantos años con mi mujer, llegar a un compromiso más grande", declaró recientemente, aclarando porqué siempre mantuvieron muy callados detalles de su relación.

Twitter @Canal_Estrellas

Fuente: Tribuna