Al borde de la muerte: Galán de Televisa aparece en 'Ventaneando' enfermo y abandonado por sus hijos

Ciudad de México.- Luego de que un famoso galán de telenovelas encendiera alarmas hace unos días al revelar que está al borde de la muerte y ya son sus últimos días debido a que está muy enfermo, ahora su esposa habla en exclusiva para el programa de TV Azteca Ventaneando y señala que sus hijos prácticamente lo abandonaron. Se trata de Andrés García, quien triunfó por años en Televisa y el cine mexicano, sin embargo, sus excesos cobraron factura y a los 81 años padece cirrosis hepática.

Margarita Portillo, esposa del actor de telenovelas como Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar, se sinceró sobre cómo ha pasado el actor estos días, ante la ola de especulaciones sobre su delicado estado de salud. Y es que a través de un video que publicó en su canal de YouTube, García apareció desde una cama de hospital, muy débil y visiblemente más delgado, señalando que ya siente que está a punto de perder la vida.

Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil", señaló el histrión.

Andrés García fue hospitalizado

Tras difundirse imágenes del actor donde aparece muy enfermo en una cama de hospital, Margarita rompió el silencio en la emisión de Pati Chapoy sobre la salud del artista de 81 años y la relación que mantiene con sus hijos: "Andrés está débil, su salud se ha deteriorado muy rápidamente. Lo veo desanimado porque se desespera, él quiere algo, como que le inyectaran algo que le diera la fuerza que no tiene. es muy difícil para mí pues está acostumbrado a ser un hombre independiente".

Y sobre qué le causó la cirrosis hepática, dijo que "sus excesos" pero lo que lo llevó al hospital fue una complicación en la sangre pues su médula espinal destruyó sus glóbulos rojos: "Él tiene permanentemente una anemia, ahorita sí estaban muy bajos sus glóbulos rojos (...) lo más importante para la cirrosis es el control de su dieta".

Andrés García fue hospitalizado

Margarita también indicó que los médicos "no tienen una bola de cristal" para saber qué pasará pero al diagnosticarlo con cirrosis, le pidió a doctores "decirle que si se cuidaba podría estar años bien pero si no, en 6 meses tendría problemas graves y eso fue lo que sucedió", ya que el histrión no tomó los cuidados necesarios.

“Ya tiene meses que está en mi casa (...) de hecho la caída que tuvo hace como un mes, se pone muy necio. El quiere hacer lo de antes, irse a su casa (...) esta mañana se cayó otra vez Andrés en el baño, mi baño es chiquito, tienes de donde agarrarte por todos lados; sin embargo, hoy, ahora sí me di cuenta que azotó la puerta, porque perdió el equilibrio (...) Ahorita está en cama, adolorido, pero no pasó a mayores", contó Portillo preocupada.

Al hablar de la forma de ser y deseos del intérprete, su esposa expresó lo complicado que ha sido cuidar de García sin ninguna ayuda: "Es lo más difícil (...) porque el carácter lo tiene peor que nunca, irascible, no sé si debido a su enfermedad se pone de una manera terrible", y contó que ella es la que lo ayuda: "Yo, nada más cuando se va a levantar de la cama lo ayudo yo, a levantarse de alguna manera que no se lastime, siempre voy atrás de él si va a salir (...)".

Pero con lo que pasó hoy, ya mañana, él no ha querido que contrate un enfermero, yo quiero tener un enfermero, pero ya no puede ser esto así, no puedo sola, yo estoy mal de la columna también", contó.

Andrés García en 'El Privilegio de Amar'

Margarita se sinceró sobre los hijos del actor, afirmando que no han ido a verlo y solo uno de los tres es quien más ha tenido contacto: "Andresito García Jr. mantiene un contacto constante conmigo, entonces está enterado y así, pero él está en su vida en Miami, mi hijo siempre está al pendiente de él, ayudando y etcétera, aunque sea a la distancia, y con la relación con Leonardo la tienen complicada y resquebrajada, el otro día me escribió Leonardo preguntándome que si qué onda, que cómo estaba su papá por las noticias y hace rato me escribió (...) Andrés no lo quiere ver, pero sí puedo hablar bien con Andrés al respecto", explicó.

Además, reveló que Andrea García tampoco ha hecho algo para reconciliarse: "Andrea no me ha escrito, pero aparte Andrés me pidió que la bloqueara, no quiere hablar con ella (...) Es muy completo, yo creo que no han tenido una, en el caso de Andrea, por ejemplo, no ha sido una constante en la vida de Andrés, el teléfono mío siempre lo tuvo, el WhatsApp siempre lo tuvo, el teléfono de su papá siempre lo tuvo, y la dirección la tiene, entonces siempre su papá estuvo ahí", manifestó.

Fuente: Tribuna