Bomba en el espectáculo: Esposa de famoso actor revela que se siente "culpable" de haber sido madre

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes, 26 de septiembre, la esposa de un afamado actor de cine y televisión, lanzó una tremenda bomba y es que, a pocas semanas de haber dado a luz a su séptima hija reconoció que se sentía culpable de haberse convertido en madre, una vez más; también explicó las causas que la habían llevado a sentirse así... ¿será que no quiere a su nueva bebé?

Se trata de Hilaria Baldwin, esposa del histrión, Alec Baldwin, quien desde octubre del año 2021 se encuentra en el ojo del huracán por haber disparado accidentalmente a la directora de fotografía del filme The Rust, Halyna Hutchins. Como si el pleito legal en el que la estrella de Beatlejuice se encuentra involucrada, el pasado mes de marzo tanto él como su esposa anunciaron que estaban esperando la llegada de su séptimo hijo, quien resultó ser una niña, a quien llamaron Ilaria.

Familia de Alec Baldwin

En el medio de todo este vertiginoso proceso, Hilaria reconoció en sus historias de Instagram que solía cuestionarse sí estaba "haciendo bien" su rol de madre, para acto seguido reconocer que "no" o al menos "no todo el tiempo". Posteriormente se cuestionó si sufría "culpa maternal", a lo que respondió que "sí", debido a que, actualmente, lidia con muchas emociones. Si bien, la exinstructora de yoga, no mencionó que el asunto legal de su esposo la tiene preocupada, sí reveló que ocuparse de siete niños puede llegar a ser complicado, debido a que siente que no puede brindarle la atención adecuada a cada uno de ellos.

Quiero que mis otros hijos sientan que tienen tiempo con mamá ahora que Ilaria llegó a casa

La esposa del famoso reconoció que trasladar a su nueva bebé a su hogar fue una experiencia mágica; sin embargo, tiene una carga inmensa al ser madre de siete: "Estoy tratando de equilibrar a la nueva mamá con la lactancia materna, la curación y el ajetreo para asegurarme de que todos mis hijos sientan que estoy allí para ser la mejor mamá que puedo ser". Pese a ello, parece ser que Hilaria es muy feliz con la llegada de su nueva hija.

Hilaria y Alec Baldwin

Los hijos de Alec y su esposa se componen por Carmen, de 9 años; Rafael, de 7; Leonardo, de 6; Romeo, de 4; Eduardo, de 2, y Lucia, de 1. Anteriormente, el histrión había mencionado que la familia estaba lidiando con fuertes problemas económicos debido a que perdió varios proyectos a causa del escándalo en The Rust, incluso relató que, hubo una casa productora que estuvo a punto de contratarlo, pero de último momento se arrepintieron.

Fuentes: Tribuna