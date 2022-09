Bomba en Televisa: Gabriel Soto confirma separación de Irina Baeva y destapa si ella le fue infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días se ha venido especulando que Gabriel Soto e Irina Baeva le habrían puesto fin a su compromiso matrimonial luego de casi 5 años de relación y es que hay versiones que aseguran que la rusa le habría sido infiel a su famoso prometido. Hace varias horas el afamado actor de Televisa por fin reapareció ante la prensa y rompió el silencio tras toda esta ola de controversia.

A través de las redes sociales del programa matutino Hoy compartieron una parte de la entrevista que el galán de telenovelas dio a los reporteros que lo abordaron en inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México y donde por fin destapó que sí ha habido un distanciamiento con su guapísima novia de 30 años: "Gabriel Soto rompe el silencio y revela si terminó con Irina Baeva", reportaron.

Gabriel, quien actualmente está grabando su nuevo melodrama en San Ángel Mi camino es amarte junto a Susana González, aseguró que sus planes de boda con la actriz oriunda de Moscú continúan firmes, negando así su ruptura sentimental. Soto explicó que si él y Baeva no han aparecido juntos últimamente es porque ambos han estado muy ocupados: "No, para nada (no se canceló la boda)", dijo y añadió lo siguiente.

Lo que pasa es que Irina ha estado de viaje y yo he estado inundado con las grabaciones, entonces no".

Gabriel Soto está grabando nueva telenovela

El exesposo de la actriz mexicana Geraldine Bazán, de quien se divorció en 2018 luego de haber traído al mundo a dos niñas, declaró que Irina y él han estado un poco separado por las distancias, recordando que ella ha salido de viaje a Rusia, Nueva York y Miami, mientras que él se encuentra en el rodaje del melodrama producido por Nicandro Díaz. Sin embargo, Gabriel dejó muy en claro que él y su prometida no tienen que estar publicando fotos juntos para evitar especulaciones sobre su relación.

Pero es que Instagram vemos, realidades no sabemos, no necesitamos publicar nada para saber que estamos (juntos). No tenemos que demostrarle a nadie nada".

Respecto a la realización de su esperado enlace matrimonial, el protagonista de melodramas como Amor Dividido y Te acuerdas de mí comentó que los planes siguen detenidos porque él tiene mucho trabajo y además sus suegros siguen sin poder viajar a México: "Sí (continuamos como pareja), claro que sí, los planes también continúan, tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela, con su familia y todo eso, pero todo bien".

Asimismo, los reporteros cuestionaron a Gabriel sobre lo que se reveló recientemente en el programa Chisme no Like, donde los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani señalaron que un artista de Hollywood, el actor Britt George quien tiene 50 años y ha participado en series como Dexter, estaría pretendiendo a Irina. Contundente, el mexicano dijo que estos son solo especulaciones y que Baeva de ninguna manera le fue infiel:

No, ya sabemos todos los chismes que salen siempre… No tengo ni idea de qué me hablas, son puros chismes, así que todo está bien", expresó Soto.

