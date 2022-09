"Con lágrimas de frustración": Libro describe cómo se sintió el Príncipe Harry por el nacimiento de Archie

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Tal parece que con el deceso de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, los secretos mejor guardados de los integrantes de la familia real han salido a la luz, no paulatinamente, sino a través de libros que planean evidenciar cada secreto de ellos, en especial en torno a los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry Windsor quienes tras contraer nupcias en 2018, recibieron a su hijo Archie en medio de un ambiente poco pensado por la audiencia.

De acuerdo a lo expuesto por Katie Nicholl en el libro denominado 'The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown', el hijo menor de la Princesa Diana y el actual monarca el Rey Carlos III, al saber que sería padre por primera vez se empeñó tanto con mantener el evento en secreto que incluso él fue descrito como "morbosamente obsesionado" con que nada saliera a la luz, pues para él, mantener al tanto a la audiencia se reducía como un "contrato no escrito entre la realeza y el público”, lo cual violaba su privacidad.

"Detrás de escena, las cosas eran tan tensas que más de un funcionario, como sé por experiencia personal, se redujo a lágrimas de frustración y desesperación", declara en el libro Rebecca English, editora real.

Foto: Page 6

La pareja estaba al tanto del protocolo real en donde se especificaba que, una vez que la madre diera a luz, la pareja tenía que posar ante las cámaras para no solo revelar las primeras imágenes de la nueva familia, sino que a la vez debían responder cuestionamientos de la prensa como hizo Diana Spencer y Kate Middleton al ser mamás; no obstante, ni para la protagonista de la serie Suits o para el royal, esto era un acto permitido por lo que llegaron a oponerse a seguir los lineamientos.

Incluso, se informó en esta obra que los diques de Sussex burlaron a la prensa para ocultar la fecha exacta del nacimiento de su primogénito pues buscaban tener ese momento solo para ellos y no para el resto del mundo. "Él y Meghan estaban encantados de haber dado a luz a su hijo de manera segura en el hospital privado de Portland en Londres, incluso antes de que la oficina de prensa del palacio confirmara que la duquesa estaba de parto", destaca el libro.

Foto: Page 6

Aunque la imagen de Meghan Markle ha decaído luego de la salida del libro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' donde la actriz de 41 años se muestra como toda una diva, el hecho de evadir a la prensa tras dar a luz fue secundado por la actual Princesa de Gales quien en el pasado confirmó que pese a la incomodidad que llegó a sentir, accedió a segur el protocolo pues se sabía futura Reina de Inglaterra, algo que también sería su hijo, George.

Fuente: Tribuna