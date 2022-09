A días de la final, esta participante sería eliminada de 'Survivor México' y TV Azteca queda en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra sumamente emocionado y desesperado por conocer al gran campeón de la tercera temporada de Survivor México, cuya gran final se realizará este próximo viernes 30 de septiembre luego de haber sido retrasada por los estragos que dejó el Huracán Fiona en República Dominicana. En las redes sociales ya circula el nombre de la siguiente eliminada del reality.

Cómo se recordará el pasado viernes también se vivió una nueva noche de expulsión y por segunda ocasión los sobrevivientes no tuvieron que emitir sus votos en el Consejo Tribal pues el conductor Carlos Guerrero 'El Warrior' ya había anunciado que la próxima reunión sería para conocer al absoluto ganador. Lamentablemente la persona que tuvo que abandonar el programa de supervivencia fue David Ortega.

David fue el más reciente eliminado

El actor mexicano se enfrentó en el Duelo de Extinción en contra de su gran amiga Cyntia Cofano, a quien conoció dentro de la Tribu Jaguar. Ninguno de los dos exintegrantes del equipo amarillo logró ganar en los juegos por la inmunidad individual donde Kenta Sakurai y Julián Huergo resultaron beneficiados. En tanto que Nahomi Mejía continúa disfrutando de unos días de descanso pues ella ya tiene un lugar en la gran final de Survivor.

En los avances que mostró la producción de la televisora del Ajusco para este lunes 26 de septiembre se puede apreciar que la influencer argentina continúa sumamente consternada y triste por haber sido ella la que eliminó a David el pasado viernes, cuando incluso hasta acabó ahogada en llanto: "Estoy súper triste de haber sido yo la que sacó a mi mejor amigo acá adentro", expresó Cyntia muy dolida.

Sin embargo, Cyntia prometió seguir echándole muchísimas ganas a la competencia para demostrarle a todos los que la apoyan que ella es una mujer que no se rinde: "Lo voy a hacer por mí y por todos los que me apoyan, para demostrarme que sí puedo". Lamentablemente no hay buenas noticias para la exconcursante de Guerreros 2020 pues según los spoilers, ella se convertirá en la eliminada de este lunes. Al parecer Cofano no podrá cumplir el sueño de ser la primera mujer en ganar Survivor México.

Cynthia sería la próxima eliminada de 'Survivor'

