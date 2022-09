Horóscopos de hoy 26 de septiembre para mi signo zodiacal: Mhoni Vidente publica las predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Y para que la suerte esté de tu lado, consulta aquí el horóscopo de hoy, lunes 26 de septiembre del 2022 de tu signo zodiacal, según lo compartido por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos. ¡No te pierdas las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y más!

Aries

En los asuntos del amor te irá muy bien, así que aprovecha cualquier nueva oportunidad para conocer a alguien nuevo y especial. Es momento de comprar más ropa, ya urge.

Tauro

Esas metas que tienes para tu empresa, serán alcanzadas con facilidad siempre y cuando actúes con rectitud y disciplina. El buen humor es una gran señal de que todo está bien en tu cuerpo.

Géminis

Aprende a lidiar con el estrés; haz ejercicio, medita o escribe, verás cómo todo mejora a la brevedad. En el amor, aún no hay buenas noticias, pero no te preocupes, todo pasa.

Cáncer

Sabes que esa persona quizá no es para ti, y está bien dejar ir incluso las expectativas más deseadas. Ya llegará algo bueno para ti. Tu familia te apoyará en tu crisis económica.

Leo

Hoy es un excelente día para que comiences un plan de ahorro, ya que no has atendido esa parte de tu vida. En el trabajo, no te metas en chismes, solo te harán quedar mal.

Virgo

No guardes rencor, y menos por gente que ya no está en tu vida. Lo mejor es dejar el pasado atrás y abrazar el futuro, el cual estará lleno de grandes momentos para ti.

Libra

Si tienes un malestar en la garganta, se debe a todas las cosas que te has guardado y a lo mucho que cargas. Date un detox de todo, con dos días bastará para que mejores.

Escorpio

Tendrás un gran atractivo sexual en este lunes, así que si deseas seducir a alguien especial, podrás hacerlo sin problema. No seas codo, tienes buena cantidad de dinero en tu cuenta de ahorro.

Sagitario

Llega a tu vida la posibilidad de mejorar en tu trabajo, así que aprovéchala y trata de triunfar. Si estás esperando resultados médicos, piensa positivo, estarás bien.

Capricornio

Un día conocerás a alguien especial y sabrás que siempre se obtienen finales felices. No tengas miedo de arriesgarte a conocer cosas nuevas. No te excedas con el alcohol.

Acuario

No se complique la vida con una nueva relación, en el fondo sabe que aún no está listo para una nueva aventura pasional. Prudencia a la hora de comprar cosas para su casa; no corra riesgos.

Piscis

En el trabajo, todo marcha a la perfección gracias a su nueva forma de organizar las actividades. Cuida mucho cómo te relacionas con tu familia, has sigo algo grosero en estos días y eso no es bueno.

Fuente: Tribuna